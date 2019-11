Carabinieri | Palermo | alla Magione celebrazione ' Virgo Fidelis'

Mafia a Palermo - talpe tra Carabinieri e polizia aiutavano i boss di Brancaccio : Secondo la Dda di Palermo, i boss di Brancaccio Stefano e Michele Marino erano sempre scampati all'arresto perché potevano contare su una rete di informatori all'interno delle stesse forze dell'ordine, tra carabinieri e polizia, che fornivano loro tute le indicazioni su blitz ma anche su telecamere nascoste e auto civetta.Continua a leggere

Carabinieri - a Palermo mostra su Salvo D'Acquisto : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Fino al 30 novembre è possibile visitare presso la galleria Studio 71 di Via Fuxa n. 9 Palermo la mostra: 'Salvo D'Acquisto, amò il suo prossimo più di se stesso'. Si tratta del “racconto” del giorno della fucilazione del Vice-brigadiere Salvo D’Acquisto avvenuto a Pal

Palermo : blitz antidroga allo Zen 2 - mamme 'grazie ai Carabinieri - finisce un incubo' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Questa volta ai carabinieri sono arrivati i ringraziamenti dei cittadini dello Zen 2. mamme di minorenni, soprattutto, per i quali l'arresto dei pusher è stata una liberazione. E' uno dei retroscena dell'ennesimo blitz antidroga eseguito dai carabinieri nel popoloso qu

Palermo : tentano di gettare la cocaina alla vista dei Carabinieri - arrestati : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Durante un posto di controllo in via Messina Marine, i Carabinieri motociclisti di Palermo, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, Salvatore Salerno 60enne e Onofrio Catalano 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria. I militari dell’Arma, hanno intimato l’alt ai due che erano a bordo di un Piaggio Beverly, i quali, poco prima di fermarsi per il ...

Palermo : messa a San Filippo Neri e visita a stazione Carabinieri per arcivescovo : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebrerà domani, alle 16.30, la Santa messa all’interno della chiesa parrocchiale di San Filippo Neri e, a seguire, farà visita alla stazione dei carabinieri San Filippo Neri dove verrà ricevuto dai comandanti dei carabinieri di Palermo. Solo pochi giorni fa, durante una processione religiosa in onore del santo Padre Pio, il corteo giunto ...

Processione con inchino davanti alla caserma allo Zen di Palermo : “Omaggio ai Carabinieri” : I fedeli e l’associazione Padre Pio hanno voluto dare così un segnale di legalità nel quartiere. Rispettato anche il divieto...

Palermo - allo Zen la processione si inchina davanti alla stazione dei Carabinieri : A luglio a Villafranca, provincia di Palermo, la processione del Corpus Domini si era fermata davanti alla casa del boss Ciro Badami, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. Dopo due mesi un’altra processione, questa volta allo Zen di Palermo, si inchina alla statua di Padre Pio davanti alla stazione dei carabinieri. L’associazione Padre Pio, organizzatore della processione, ha voluto dare un forte messaggio di legalità nel ...