Oroscopo 21 novembre : ritorni di fiamma per Capricorno - viaggi favorevoli per Gemelli : L'Oroscopo del 21 novembre annuncia grandi novità all'orizzonte. In amore, la dea bendata bacia le persone dei Gemelli. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di concludere dei validi affari. ritorni di fiamma per i nati sotto il segno del Capricorno. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di questo giovedì e le previsioni degli astri per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 20 novembre : emozioni sentimentali per il Capricorno : L'oroscopo di domani 20 novembre si prospetta ricco di successi per i Pesci mentre l'Acquario si troverà in una condizione di confusione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Giove riuscirete ad avere grande energia. Avrete voglia di mettervi in gioco anche se ci sono scadenze a cui dovrete adempiere. Optate sempre per le opzioni più difficili sul lavoro, in modo tale da riuscire ad ...

L'oroscopo del dicembre - 2^ sestina : Mercurio in sestile in Capricorno - Scorpione tenace : Durante il mese di dicembre 2019, i nativi Capricorno attraverseranno una fase positiva per quanto riguarda l'ambito sentimentale, grazie agli influssi di Mercurio, mentre Bilancia otterrà finalmente alcuni vantaggi all'interno dell'ambito lavorativo. Pesci sarà particolarmente impegnato per quanto riguarda il lavoro, considerati gli influssi di Marte, mentre Acquario avrà modo di godersi la fine del mese in tutta tranquillità, quando Venere si ...

Previsioni astrologiche dicembre - Capricorno : favorito chi opera alle dipendenze altrui : Nel mese di dicembre sul piano astrologico troveremo Giove ed il Sole viaggiare dal Sagittario al Capricorno, dove incontreranno Mercurio, appena sbarcato dallo Scorpione, e Saturno assieme a Plutone. Marte permarrà in Scorpione, così come Urano starà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un ...

Oroscopo del mese di dicembre : Giove porterà fortuna a Toro e Capricorno : L'Oroscopo di dicembre 2019 sarà caratterizzato da un transito importante: il passaggio del pianeta Giove nel segno del Capricorno. Questo nuovo aspetto influenzerà positivamente i segni di terra, mentre altri segni saranno in difficoltà. Scopriamo ora nel dettaglio cosa dicono le stelle. L'Oroscopo mensile di dicembre per la prima sestina Ariete (21/03-20/04): Mercurio sarà in ottima posizione dal giorno 10. Saranno favoriti i contatti con il ...

Predizioni astrali - classifica 21 novembre : lavoro 'top' per Capricorno - Cancro gelido : Giovedì 21 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Vergine, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno continueranno il proprio moto in Capricorno, così come Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario ed invece Urano sarà in quelli del Toro. Nettuno permarrà nel segno dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro....Continua a leggere

L'oroscopo del giorno 20 novembre con stelline - 2^ sestina : Pesci top - Capricorno flop : L'oroscopo del giorno 20 novembre 2019 rende fruibili per voi lettori le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo mercoledì. Dunque, attenzione tutta puntata sul terzo giorno dell'attuale settimana con, in evidenza, i simboli astrali appartenenti alla seconda metà zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? In questo caso occhi puntati esclusivamente in direzione dei ...

Oroscopo dicembre - Capricorno : tante energie da impiegare per i vostri interessi : Per voi nati sotto il segno del Capricorno, questo dicembre 2019 sarà decisamente difficile per il lavoro, soprattutto per trovarne uno. D'altro canto, le energie saranno alla base dei successi che conseguirete, anche se non saranno molti come vorreste. L'aspetto sentimentale sarà quello che più vi regalerà soddisfazioni e ottimismo, ci saranno varie occasioni di fare progetti per il futuro. Amore e affetti L'amore sarà uno degli aspetti su cui ...

Oroscopo 19 novembre : per il Capricorno soluzioni nel lavoro in arrivo : Le previsioni e l'Oroscopo del 19 novembre 2019 vedono i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere un momento di maggiore tranquillità in amore, anche se le storie che sono ferme e bloccate da tempo rischiano di arenarsi definitivamente. Per la Bilancia favoriti i lavoratori a contatto con il pubblico. Nel dettaglio le previsioni per tutti i segni. Ariete: in questa nuova giornata di novembre incontri favoriti. Una persona potrebbe farvi ...

L'oroscopo del 20 novembre - classifica : Toro voltagabbana - Capricorno instancabile : Mercoledì 20 novembre troviamo la Luna mentre staziona in Vergine mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte, Mercurio e il Sole permarranno in Scorpione come Urano nel segno del Toro e Giove e Venere in Sagittario. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno concilianti, invece, per Toro ed ...

Previsioni astrologiche 20 novembre : Capricorno stacanovista - Cancro spossato : Mercoledì 20 novembre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Marte, Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove e Venere nel segno del Sagittario ed Urano che rimarrà sui gradi del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Bilancia, meno rosee, invece, per Cancro e ...

L'Oroscopo - classifica 18 novembre : Gemelli frizzanti - relax per Capricorno - Pesci flop : Lunedì 18 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno del Leone mentre Marte, il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove assieme a Venere nel Sagittario ed Urano nell'orbita del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare rimarrà nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno concilianti invece per Pesci ed Acquario. Sul podio 1° posto ...

L'oroscopo della settimana fino al 24 novembre : Capricorno ambizioso - Pesci geloso : L'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre approfondisce la posizione della Luna in particolare, aprendo una finestra sul mondo emotivo di ciascun segno zodiacale e indagando sulla sensibilità, a caccia di informazioni utili per progredire in amore e in campo lavorativo. Complice anche la posizione di Saturno in Capricorno che garantisce successi a Toro, Pesci, Vergine e Scorpione. Tutto questo è possibile approfondire nelle ...

Previsioni astrali del 17 novembre : dubbi per Bilancia - acciacchi fisici per Capricorno : Le Previsioni zodiacali di domenica 17 novembre si preannunciano estremamente positive e ricche di cambiamenti e novità per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Sarà una giornata caratterizzata da importanti sorprese anche per il Sagittario, grazie all'ingresso di una nuova persona nella propria vita. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più pratici nell'affrontare i problemi ...