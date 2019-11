Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 21 novembre 2019) Visita alla base diPrada Pirelli a Cagliari per i vincitori dei Campionati Italianiin Singolo e Coppa Prima2019

ennatrasporti : CAMPIONI GIOVANILI DI VELA DA LUNA ROSSA CON KINDER JOY OF MOVING - Notiziedi_it : CAMPIONI GIOVANILI DI VELA DA LUNA ROSSA CON KINDER JOY OF MOVING - Italpress : CAMPIONI GIOVANILI DI VELA DA LUNA ROSSA CON KINDER JOY OF MOVING -