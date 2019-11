Camilla Cabello | la cantautrice di origini cubane vola in Italia con il suo “The Romance

Fonte : domanipress

(Di giovedì 21 novembre 2019) LadiCamila, più volte nominata ai Grammy Awards, annuncia oggi le date europee del suo , che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappa per la prima volta inil 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il concertono saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo il successo del primo album da solista “Camila” con la hit planetaria “Havana” (4xplatino in) , il 6 dicembre uscirà il secondo disco della superstar, intitolato “” (SYCO/Epic Records), già disponibile per il pre-order qui: https://SMI.lnk.to/. A inaugurare il ...

nathlightsup : camilla cabello? in ziggo dome? - iamk_dee : @Ekwuyyah Camilla Cabello- Easy Andrea Bocelli ft Ed Sheeran- Amo Soltanto te - nu__uest : continuo a pensare a segnorita nominata ai grammy con shaun mendez e camilla cabello che limonano fortissimo su instagram -