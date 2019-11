Camila Cabello | il 24 giugno concerto a Milano

Camila Cabello a Milano - un concerto al Mediolanum Forum nel 2020 : Camila Cabello a Milano nel 2020, per la prima volta in concerto in Italia. La location che la accoglierà sarà quella del Mediolanum Forum di Assago dove sarà in concerto il 24 giugno 2020. È l’artista femminile #1 al mondo per stream globali su Spotify e il 6 dicembre rilascerà il nuovo disco di inediti, Romance. lo presenterà in tour il prossimo anno in Europa. La tournée farà tappa anche nel nostro Paese per un unico appuntamento dal ...

Camila Cabello arriva per la prima volta in Italia il 24 giugno : Camila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordCamila Cabello, Miss RecordBuone notizie per i fan Italiani di Camila Cabello, la cantautrice di origini cubane più volte nominata ai Grammy Awards e ...

Camila Cabello ha annunciato il suo primo concerto in Italia : F-I-N-A-L-M-E-N-T-E The post Camila Cabello ha annunciato il suo primo concerto in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha rivelato che lei e Shawn Mendes si piacevano già dal 2015 : E ha spiegato perché non si sono messi subito insieme The post Camila Cabello ha rivelato che lei e Shawn Mendes si piacevano già dal 2015 appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha la risposta perfetta per chi chiede un’altra collaborazione con Shawn Mendes : Adorerai The post Camila Cabello ha la risposta perfetta per chi chiede un’altra collaborazione con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha svelato le date del Romance Tour 2020 : Ma per l'Europa c'è da aspettare The post Camila Cabello ha svelato le date del Romance Tour 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello tra le “next 100 influential people” di Time : Musicisti, attori, attivisti e politici scelti dal magazine Time come le "next 100 influential people" da tenere sott'occhio hanno sfilato a New York all'evento organizzato dalla rivista. Tra loro, le cantanti Camila Cabello e Maggie Roberts, la ginnasta olimpica Aly Raisman, l'attore e attivista LGBT Ryan O'Connell e il politico Morales Rocketto che tra le altre cose lavorò alla campagna di Hillary Clinton nel 2016.

Camila Cabello ha svelato data di uscita e copertina del nuovo album “Romance” : Il secondo da solista The post Camila Cabello ha svelato data di uscita e copertina del nuovo album “Romance” appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes e Camila Cabello - amore a bordocampo : Camila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila Cabello e Shawn Mendes, amore e sportCamila ...

Camila Cabello e Shawn Mendes tutti baci e abbracci a una partita di basket : Un sacco di tenerezze a bordo campo The post Camila Cabello e Shawn Mendes tutti baci e abbracci a una partita di basket appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha detto la sua su “Lose You To Love Me” (anche se un po’ in ritardo) e la reazione di Selena Gomez è adorabile : <3 The post Camila Cabello ha detto la sua su “Lose You To Love Me” (anche se un po’ in ritardo) e la reazione di Selena Gomez è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha raccontato il primo appuntamento romantico con Shawn Mendes : E come sono passati dall'essere amici a uscire insieme The post Camila Cabello ha raccontato il primo appuntamento romantico con Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

«MTV Ema 2019» : se a vincere è Shawn Mendes (senza Camila Cabello) : Mtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiMtv Ema 2019, i premiatiSette nomination e nessun premio: Ariana Grande, che degli Mtv Ema sembrava dover essere la grande castigatrice, ha finito per tornarsene a casa a mani vuote. L’ex stellina Disney, che in sede di nomination ha saputo primeggiare, candidata, lei sola, nelle categorie più varie, non ...

Camila Cabello a Grazia : Io vittima del body shaming - mi batto per i miei valori : Con oltre 42 milioni di follower su Instagram, Camila Cabello è una delle popstar più amate e seguite della scena musicale mondiale. A lei e al suo ruolo di ispiratrice delle nuove generazioni il settimanale Grazia, in edicola questa settimana, ha dedicato un'intervista speciale. A soli 22 anni la cantautrice cubana ha, infatti, sfidato la rete e gli haters che hanno criticato il suo corpo, ma che l’hanno spinta a credere ancora di più in se ...