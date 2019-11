Cambiati a Roma i nomi delle vie intitolate ai firmatari del Manifesto della razza

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Cancellate dalla toponomastica dile stradea Donaggio e Zavattari, duedel. Al loro posto, idegli scienziati, tra cui due donne, che si opposero alle leggi razziali e furono vittime di discriminazioni durante il regime fascista.Nel Municipio XIV via Donaggio diventa ora via Mario Carrara, largo Donaggio diventa largo Nella Mortara, mentre nel Municipio IX via Zavattari si chiamerà via Enrica Calabresi. La cerimonia conclusiva del percorso partecipativo, avviato un anno fa dal Campidoglio in occasione dell’ottantesimo anniversarioleggi razziali, che ha portato l’Amministrazione, insieme con gli studenti e i cittadini dei Municipi interessati, a scegliere il cambiamentodenazioni, si è svolta oggi, 21 novembre. “State scrivendo un pezzo di storia. La state scrivendo voi che ...

