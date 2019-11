Fonte : agi

(Di giovedì 21 novembre 2019) "Siamo contro i riformisti che si sono rammolliti" e "si aggregano ai populisti e ai sovranisti", "saremo ilper un Paese che non": è questo il manifesto del nuovo movimentodi Carlo, come ha spiegato lo stesso ex ministro in un'intervista al Messaggero in cui ha detto che "la ragione sociale" è una "democrazia liberal-progressista".vede i "rammolliti" sia nel "Pd eViva, che si sono messi al seguito dei 5 stelle, sia in Forzaormai al rimorchio di Salvini". Insomma, "la subalternità dei presunti riformisti è uno dei problemi che affossano il nostro Paese" pertanto "i sostenitori della democrazia liberale devono essere tosti e coraggiosi". Dove si collocherà la nuova form, chedice non essere unpersonale ma "un movimento di mobilit"? Secondo il leader se "il centro non esiste ...

Linkiesta : #Azione è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. L’Italia stanca degli scontri… - ZenatiDavide : Calenda lancia 'Azione' : L'annuncio dell'ex ministro su Twitter. Il manifesto della nuova formazione politica: 'Lu… - fisco24_info : Calenda lancia 'Azione', 'partito scossa per un'Italia che non cresce': 'Siamo contro i riformisti che si sono ramm… -