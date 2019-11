Calciomercato Juventus | Mourinho vorrebbe Dybala al Tottenham

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda ildella. Le ultime notizie si concentrano su Paulo, giocatore letteralmente rinato dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, il campione argentino sarebbe finito nel mirino del. Il nuovo allenatore degli Spurs José(subentrato recentemente a Mauricio Pochettino) sarebbe un grandissimo estimatore dell'ex attaccante del Palermo epuntare su di lui per il futuro. Lacomunque non intende fare alcuno sconto per Paulo, che viene valutato almeno 100 milioni di euro dalla dirigenza sabauda. Il valore del suo cartellino inoltre può ancora alzarsi, considerate le ottime prestazioni finora offerte.infatti, in questo primo terzo di stagione, ha segnato cinque reti, la maggior parte delle quali decisive ...

FabrizioRomano : La #Juventus completerà presto anche ufficialmente tre rinnovi: Leonardo Bonucci fino al 2024, Wojciech Szczesny fi… - forumJuventus : Mbappè è nel mirino della Juve. I bianconeri dopo Ronaldo vogliono un altro grande campione, questa volta meno in l… - romeoagresti : #Juventus, osservatori in azione per #FerranTorres // Juventus are closely following Ferran Torres ?????? ??… -