Calciomercato | giallo Ibrahimovic | Sabatini | ”Potrebbe anche ritirarsi”

Calciomercato Roma - due svincolati già a Trigoria : i giallorossi valutano Rodwell e Buchel : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, i giallorossi in campo nel big match contro il Milan. La Roma deve fare i conti con l’infermeria, nelle ultime settimane ci sono stati una serie infinita di infortuni che hanno condizionato il percorso dei giallorossi e del tecnico Fonseca, il particolar ...