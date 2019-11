Calcio | Mario Balotelli allontanato dal campo di allenamenti del Brescia dal tecnico

Calcio : gli alunni di una prima media di Crotone sostengono Mario Balotelli nella lotta contro il razzismo : Una lettera da studenti delle medie a calciatore, da ragazzi con tanti sogni a Mario Balotelli: è quello che è accaduto a Crotone, dove alcuni studenti di una prima media dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Crotone hanno preso carta e penna e scritto al giocatore nato a Palermo, ma bresciano de facto. “Caro Mario, è la tua lotta contro il razzismo che ti dichiara vero cittadino italiano. È stato messo in discussione il tuo ...

Calciomercato Inter - due possibili cessioni in estate : Joao Mario e Dalbert : L'Inter è pronta ad affrontare il match contro l'Hellas Verona ma a tenere banco in questi giorni sono le dichiarazioni sul mercato di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha espresso la necessità della rosa di essere integrata e puntellata con giocatori che possano incrementare il livello qualitativo ma che, allo stesso tempo, possano far rifiatare i giocatori più impiegati in questo inizio di stagione. A gennaio, come scrive Calciomercato.com, ...

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Balotelli e il razzismo nelle curve : perché il Calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...