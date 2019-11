Breve storia degli spaghetti al pomodoro

Facebook - 10 anni in Italia : Breve storia del social network dal 2009 a oggi : Facebook Italia compie 10 anni (immagine: Gabriele Porro) Il 24 ottobre 2019 Facebook festeggia il suo decimo compleanno dall’apertura degli uffici in Italia. Mettendo le radici a Milano il social network, creato da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di università Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, ha influenzato moltissimi utenti. Grazie al solo limite imposto dei 13 anni di età minima per l’iscrizione, Facebook ha ...