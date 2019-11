Bpm | l’ex presidente Ponzellini assolto dall’accusa di associazione per delinquere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019)di Bpm Massimoè statodipernel processo d’appello con al centro i presunti finanziamenti illeciti concessi dall’istituto tra il 2009 e il 2011. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. Il reato di corruzione privata, per il quale nel dicembre 2017 in primo grado era stato condannato ad un anno e sei mesi, è stato invece dichiarato estinto per “intervenuta prescrizione“.per lo stesso motivo l’altro imputato Camillo Colella, imprenditore dell’Acqua Santa Croce. La pena inflitta in primo grado ariguardava l’acquisto di quote del fondo Goethe che sarebbero state realizzate da Bpm in due diverse tranche per un valore complessivo di 15 milioni, come emerge dal capo di imputazione. Acquisto ‘favorito’ ...

