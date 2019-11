Boxe | Wilder-Ortiz | Mondiale WBC pesi massimi Quanti soldi guadagnano i pugili? Quali

Wilder-Ortiz - Mondiale WBC Boxe 2019 : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv e streaming : Sabato 23 novembre andrà in scena il Mondiale WBC dei pesi massimi, Deontay Wilder e Luis Ortiz si affronteranno alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) in uno degli incontri più attesi dell’anno. The Bronze Bomber, alla decima difesa del titolo iridato, metterà in palio la cintura contro il cubano nella rivincita del match disputato nel marzo 2018. Il Campione del Mondo in carica partirà con tutti i favori del pronostico ma ...

Boxe - Deontay Wilder-Luis Ortiz : Bronze Bomber vuole picchiare e confermarsi Campione del Mondo - poi la riunificazione del titolo? : Deontay Wilder è pronto per la decima difesa della corona, è uno dei Campioni del Mondo più longevi per la WBC, il Re dei pesi massimi si sta allenando per disputare uno degli incontri più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di Boxe. Il micidiale The Bronze Bomber, famosissimo per la forza bruta dei suoi colpi e per una potenza al di fuori del normale, salirà sul ring sabato 23 novembre per affrontare Luis Ortiz e per mettere in ...

Boxe : Luis Ortiz - contro Wilder l’ultima occasione per un titolo mondiale : A quarant’anni, quella che Luis Ortiz avrà nella notte tra sabato e domenica contro Deontay Wilder sarà molto probabilmente l’ultima opportunità disponibile per arrivare a possedere una cintura mondiale. Il cubano vuole ancora far valer il suo storico soprannome, “King Kong“, alla MGM Grand Garden Arena, nel pieno di quella Sin City che è Las Vegas, e cerca di farlo proprio contro l’unico uomo in grado di ...

Boxe : sabato 23 novembre a Las Vegas Wilder contro Ortiz nell'attesa rivincita mondiale : Manca ormai pochissimo all'attesa rivincita tra Deontay Wilder e Luis Ortiz, valida per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi detenuto dal primo. La sfida andrà in scena nella serata di sabato 23 novembre 2019 (le prime ore di domenica in Italia) all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Il match si preannuncia spettacolare e precede di poche settimane l'altro scontro al vertice della categoria dei massimi, ovvero la rivincita tra Andy Ruiz e ...

Boxe - pesi massimi sul ring : Wilder-Ortiz e Ruiz-Joshua - in palio i 5 titoli Mondiali! Mese spettacolare : Deontay Wilder vs Luis Ortiz e Andy Ruiz vs Anthony Joshua, due dei match di Boxe più attesi dell’intera stagione sono ormai alle porte. Ci aspetta un Mese intensissimo con i pesi massimi, in palio le quattro cinture iridate delle sigle più importanti, la categoria regina è pronta per esprimere il meglio e per regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati. Si parte il 23 novembre a Las Vegas (USA) con il confronto tra Wilder e Ortiz ...