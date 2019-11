Bologna | nasce il “manifesto delle Sardine” anti-Lega | “Cari populisti la festa è finita

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Cari, lo avete capito. La“. Con queste parole inizia il manifesto“Sardine”, il movimento lanciato da Giulia, Andrea, Roberto e Mattia, i quattro ragazzi diche lo scorso 14 novembre hanno organizzato il flash mob in Piazza Maggiore mobilitando tutta l’Italia contro il populismo. Il manifesto, intitolato “Benvenuti in mare aperto“, continua: “Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo e si è spezzata. Per anni avete rovesciato bugie e odio su noi e i nostri concittadini: avete unito verità e menzogne, rappresentando il loro mondo nel modo che più vi faceva comodo. Avete approfittato della nostra buona fede,nostre paure e difficoltà per rapire la nostra attenzione”. E ancora: “Avete scelto di affogare i vostri contenuti ...

