Boateng | una task force contro il razzismo | “cicatrici incancellabili | esco pazzo quando

(Di giovedì 21 novembre 2019) Kevin-Princepronto a creare unail: il giocatore della Fiorentina vuole dare un segnale importante che vada oltre i semplici ed inefficaci slogan “Non mi basta che dopo gli insulti a Balotelli venga impedito l’accesso a una parte di tifosi. Io spero sempre in comportamenti positivi e mi auguro che il pubblico qualcosa abbia imparato e non replichi più certi atteggiamenti”. Si è espresso così Kevin Pricein un’intervista al Corriere della Sera. L’attaccante della Fiorentina, sempre in prima linea sulla questione, ha spiegato di voler organizzare personalmente unaper sensibilizzare sulla tematica e dare un segnale importante che vada oltre i semplici ed inefficaci slogan. “Serve la squalifica del campo. Le società devono pagare per il comportamento dei loro tifosi. Oppure, se ...

