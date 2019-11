Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il Corriere della Sera intervista Kevin Prince. Domenica la Fiorentina sarà a Verona, dopo la chiusura della curva per un turno dopo i cori razzistiBalotelli. “Non mi basta che dopo gli insulti a Balotelli venga impedito l’accesso a una parte di tifosi. Io spero sempre in comportamenti positivi e mi auguro che il pubblico qualcosa abbia imparato e non replichi più certi atteggiamenti”. Da quando lanciò il pallone verso la curva della Pro Patria, nel 2013, le cose sono solo peggiorate, dice. “All’epoca giocavamo un’amichevole, ora un comportamento del genere si dovrebbe ripetere se necessario in una gara di campionato. Rispetto ad allora girano ancora più soldi e sempre più bambini ci osservano. Occorrono misure più drastiche”. Misure che indica senza esitazioni “Ladel campo. Le società devono pagare per il comportamento dei loro ...

napolista : Boateng: “Sto organizzando una task force contro il razzismo. Ci vuole la squalifica del campo” Intervista al CorSe… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Lotta al razzismo, Boateng sempre più in prima linea: “Sto organizzando una mia task force con altri calciatori” ?? https:/… - GoalItalia : Lotta al razzismo, Boateng sempre più in prima linea: “Sto organizzando una mia task force con altri calciatori” ?? -