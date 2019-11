Black Friday | domani 22 novembre iniziano gli sconti della Black Week

Via al Black Friday di GeekBuying con sconti e coupon su Xiaomi - Redmi - Amazfit e Huawei : Anche GeekBuying, noto store online cinese, lancia le proprie offerte di "riscaldamento" in vista del Black Friday, previsto tra una settimana. L'articolo Via al Black Friday di GeekBuying con sconti e coupon su Xiaomi, Redmi, Amazfit e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Trony accoglie a braccia aperte il Black Friday : ecco il volantino valido da domani fino al 1° dicembre : Da Trony è arrivato il "Black Friday": ecco il nuovo volantino che, proprio in occasione del Venerdì nero, propone sconti fino al 50% anche su smartphone L'articolo Trony accoglie a braccia aperte il Black Friday: ecco il volantino valido da domani fino al 1° dicembre proviene da TuttoAndroid.

Black Friday : Trony svela le offerte su TV - smartphone e console : Il caldissimo periodo delle offerte del Black Friday è arrivato e molte catene stanno condividendo le promozioni su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica.Ieri, vi abbiamo riportato il volantino di Unieuro, oggi tocca a Trony.Le promozioni di Trony saranno disponibili dal 22 novembre al primo dicembre e propongono tantissimi prodotti con sconti fino al 50%.Leggi altro...

Black Friday 2019 - i sex toys da acquistare con lo sconto : Si fa presto a dire Black Friday 2019, pensando agli sconti da non perdere: non ci sono solo cellulari, smart watch, aspirapolveri e dispositivi iper tecnologici. Sarebbe meglio ricordare, infatti, che tra gli accessori hi tech che conviene acquistare con le promozioni, ci sono anche i sex toys. Quelli di Lelo, per esempio, sono veri e propri gioiellini del piacere, che coniugano la ricerca tecnologica più avanzata con un look ergonomico e ...

Si infiamma pure il Black Friday OnePlus : 7 Pro in sconto dal 21 novembre : Arriva anche conferma del Black Friday OnePlus. Il brand, pure in Italia, non voleva certo essere da meno di altri concorrenti nella giornata dello shopping compulsivo del prossimo 29 novembre. A dire la verità, però, l'azienda ha deciso di far partire i suoi speciali sconti già oggi 21 novembre e poi mantenerli attivi per più settimane antecedenti al periodo natalizio, ossia fino al 9 dicembre. Il tempo non mancherà certo per approfittare del ...

4 startup italiane che fanno offerte per il Black Friday : Black Friday (Getty Images) Manca poco più di una settimana al Black Friday 2019, e online e nei negozi si moltiplicano le promozioni e gli annunci di sconti per attrarre i clienti. Ma non sono solo le grandi catene o i big come Amazon a presentare offerte interessanti: anche le startup italiane fanno la loro parte in questa anticipazione del Natale. Anche in questo caso sembra rispettato il quadro generale, e i settori principali sono ...

In anticipo di una settimana il Black Friday 2019 per Huawei P30 Lite : prezzo top su Amazon : Ci sono novità davvero interessanti da prendere in considerazione in queste ore per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Huawei P30 Lite. In vista del Black Friday 2019 in programma tra una settimana, infatti, possiamo analizzare più da vicino una proposta che potrebbe fare la differenza per il pubblico che sta monitorando lo smartphone Android. A quanto pare, infatti, Amazon vuole anticipare la concorrenza con alcuni dispositivi, ...

OnePlus scopre le carte e lancia uno sconto fino a 140 euro per il Black Friday : OnePlus lancia le sue offerte del Black Friday e propone uno sconto fino a 140 euro per il suo OnePlus 7 Pro in diverse configurazioni. Ecco come ottenere il ribasso e acquistarlo a partire da 599 euro con cover in omaggio. L'articolo OnePlus scopre le carte e lancia uno sconto fino a 140 euro per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Black Friday : domani inizia la settimana degli sconti : Su Amazon gli sconti del Black Friday iniziano già venerdì 22 e su altri siti come Unieuro e ePrice ci sono già diverse offerte attive

Aspettando Amazon Black Friday 2019 - i migliori videogiochi sparatutto da recuperare : L'Amazon Black Friday 2019 è ormai soltanto a una manciata di giorni dal suo avvento all'interno dei maggiori negozi fisici e store digitali, e chiaramente sono tanti gli appassionati di videogiochi che guardano speranzosi a questo momento specifico dell'anno. Le promesse di grandi sconti si accavallano ormai da settimane, e quella di venerdì prossimo potrebbe quindi essere la giornata perfetta per poter completare le proprie collezioni con i ...

Il 29 novembre torna il Black Friday : Amazon.it propone offerte su migliaia di prodotti durante tutto il periodo : La settimana del Black Friday inizierà alle ore 00:01 del 22 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del 29 novembre. I...

eBay : Black Friday - gli italiani spenderanno in media 116 euro : eBay, in vista del Black friday, fotografa le tendenze di quello che è diventato l'appuntamento di shopping più importante dell'anno

Le migliori Action Cam da comprare per il Black Friday : In questa guida sempre aggiornata vi parleremo delle migliori Action cam presenti sul mercato. Questi dispositivi hanno conquistato il consenso di molti utenti perché sono facili da usare ed hanno un’ottima qualità delle riprese. Che leggi di più...

Black Friday e Cyber Monday : super sconti venerdì 29 novembre e lunedì 2 dicembre : Ormai ci siamo, manca una settimana al venerdì più atteso dagli amanti dello shopping, la giornata dedicata agli sconti e agli acquisti: il Black Friday! venerdì 29 novembre i negozi fisici e online offriranno prodotti a prezzi ribassati, dando il via a quella che diventerà una vera e propria corsa alla migliore offerta. Che si tratti di capi d’abbigliamento, libri, prodotti tecnologici o biglietti aereo, molti approfitteranno degli sconti per ...