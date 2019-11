Beach soccer | Mondiali 2019 | Italia-Tahiti 12-4 | esordio da urlo per gli azzurri ad

LIVE Italia-Tahiti 12-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : larga vittoria degli azzurri all’esordio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! 21.35 L’Italia conquista i primi tre punti con una spettacolare partita contro Tahiti, con Zurlo e Gori che hanno fatto i padroni del match con giocate e reti spettacolari. Finita!!!!!!!!!!!! Italia-Tahiti 12-4. 0′ Gooooooooool, Goriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Allo scadere segna ancora Gori di punizione, Italia-Tahiti ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Uruguay. Programma - orari e tv : Sabato 23 novembre la Nazionale italiana di Beach soccer torna in scena sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) affrontando l’Uruguay (ore 23.25 italiane) per il secondo match del Gruppo B. Gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca, dopo l’esordio impegnativo contro Tahiti, affronteranno la formazione uruguaiana e l’obiettivo sarà sempre il solito: vincere. La formazione azzurra punterà le proprie fiches sull’esperienza di ...

20.01 Alessio Frainetti, classe 1986 ha vinto 9 titoli in carriera, tutti con Terracina (ultima la Supercoppa 2019) con cui ha collezionato 156 presenze. Nelle ultime dieci stagioni ha segnato 53 gol (2 nel 2008, 3 nel 2010, 2 nel 2011, 8 nel 2012 con un centro in Supercoppa e dieci nel 2013 – tre in Euro Winners Cup, 5 nel 2014 più due in Euro Winners Cup, nel 2015 uno in Coppa, uno in Campionato

19.43 Del Mestre ha la fama di para rigori. Reattivo e abile soprattutto con i piedi è un punto di riferimento della manovra ed imprevedibile con il tiro dalla distanza (tre gol negli ultimi tre campionati). Nel panorama del beach soccer è considerato uno dei migliori portieri. E' stato eletto miglior portiere della Serie A 2019. 19.40 Le formazioni ufficiali: Italia: Del Mestre, Gentilin, Chiavaro,

Parte la decima edizione del Mondiale di beach soccer che si disputerà in Paraguay dal 21 novembre al 1° dicembre, l'Italia debutta contro Tahiti. Gli azzurri guidati dal Ct Emiliano Del Duca proveranno a superare il miglior risultato che è il secondo posto conquistato nel 2008, ovvero si proverà a vincere la competizione. L'Italia, che ha staccato il biglietto per il Mondiale lo

Italia-Tahiti - Mondiali Beach soccer 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Il conto alla rovescia è terminato. Ad Asunción (Paraguay) prenderanno il via i Mondiali 2019 di beach soccer. Ci si attende un grande spettacolo, con 16 squadre (inserite in quattro gironi), le prime due classificate accederanno ai quarti di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo. Ci sarà anche l’Italia di Emiliano Del Duca che ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata per ...

Sky Sport Mondiale Beach soccer (diretta) 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, sta per prendere il via in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il titolo ...