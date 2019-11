Basket | Eurolega 2019-2020 | l’Olimpia Milano attesa dalla sfida dell’Efes Istanbul | in

Olimpia Milano-Efes Istanbul - Eurolega Basket : orario d’inizio - tv e streaming di oggi : Torna in campo stasera, alle 20.45, l’Olimpia Milano per la seconda partita di Eurolega in tre giorni. Avversario nientemento che l’Efes Istanbul, sodalizio turco con cui i meneghini condividono la testa della classifica della massima competizione continentale. Si prospetta, dunque, un incontro di altissimo livello, tra due delle squadre di maggior qualità in circolazione. La partita tra l’Olimpia Milano e l’Efes verrà trasmessa in ...

Olimpia Milano-Efes Istanbul - Eurolega Basket : orario d’inizio - tv e streaming di oggi : Torna in campo stasera, alle 20.45, l’Olimpia Milano per la seconda partita di Eurolega in tre giorni. Avversario nientemento che l’Efes Istanbul, sodalizio turco con cui i meneghini condividono la testa della classifica della massima competizione continentale. Si prospetta, dunque, un incontro di altissimo livello, tra due delle squadre di maggior qualità in circolazione. La partita tra l’Olimpia Milano e l’Efes verrà ...

DIRETTA Olimpia Milano-Anadolu Efes - Live Eurolega Basket 2019-2020 : orario d’inizio - programma - tv e streaming : Neanche il tempo di celebrare la vittoria di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano deve tornare in campo per un altro appuntamento di cartello: questa sera, infatti, alle ore 20.45 al “Mediolanum Forum” di Assago arriverà l’Anadolu Efes Istanbul, in un match valevole per la decima giornata di Eurolega 2019-2020. L’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes Istanbul sono due delle tre squadre attualmente in testa alla classifica ...

DIRETTA Olimpia Milano-Anadolu Efes - Live Eurolega Basket 2019-2020 : orario d’inizio - programma - tv e streaming : Neanche il tempo di celebrare la vittoria di martedì contro il Maccabi Tel Aviv e l’Olimpia Milano deve tornare in campo per un altro appuntamento di cartello: questa sera, infatti, alle ore 20.45 al “Mediolanum Forum” di Assago arriverà l’Anadolu Efes Istanbul, in un match valevole per la decima giornata di Eurolega 2019-2020. L’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes Istanbul sono due delle tre squadre attualmente ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 20 novembre. Barça facile contro il Fener - Vitoria supera il CSKA : Due gli incontri che si sono svolti in questa serata di Eurolega, vale a dire Barcellona-Fenerbahce e Baskonia Vitoria-CSKA Mosca. Di seguito andiamo a scoprire come sono andati. FC BARCELONA – FenerBAHCE 89-63 (25-15, 19-15, 23-10, 22-23) Tutto facile per i catalani contro un Fener sempre più in crisi nera. Mirotic e compagni scappano a +10 già dopo nove minuti. I turchi restano a galla per i primi due quarti, ma nel terzo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 20 novembre. Barça facile contro il Fener - Vitoria supera il CSKA : Due gli incontri che si sono svolti in questa serata di Eurolega, vale a dire Barcellona-Fenerbahce e Baskonia Vitoria-CSKA Mosca. Di seguito andiamo a scoprire come sono andati. FC BARCELONA – FenerBAHCE 89-63 (25-15, 19-15, 23-10, 22-23) Tutto facile per i catalani contro un Fener sempre più in crisi nera. Mirotic e compagni scappano a +10 già dopo nove minuti. I turchi restano a galla per i primi due quarti, ma nel terzo sprofondano ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano fa sognare - ma guai illudersi. L’obiettivo restano i playoff : L’Olimpia Milano è reduce da un’altra grande notte in Eurolega. Nel giorno della festa per Dino Meneghin, la squadra di Ettore Messina conquista la sua settima vittoria stagionale in coppa e mantiene l’imbattibilità casalinga. Diventano cinque i successi consecutivi al Forum e l’Armani Exchange si conferma in testa alla classifica. Un primato che finora Milano sta dividendo con l’Anadolu Efes Istanbul, in attesa ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 19 novembre. L’Efes tiene la scia di Milano - il Real Madrid demolisce il Khimki : In attesa che si completi domani la nona giornata di Eurolega, in testa alla classifica ci sono l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes, proprio le due squadre che giovedì si troveranno di fronte al Forum in uno scontro al vertice attesissimo. Milano ha confermato la sua imbattibilità in casa nella vittoria 92-88 contro il Maccabi Tel Aviv grazie ai 20 punti di Luis Scola e alla doppia doppia di uno strepitoso Sergio Rodriguez (18 punti e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati del 19 novembre. L’Efes tiene la scia di Milano - il Real Madrid demolisce il Khimki : In attesa che si completi domani la nona giornata di Eurolega, in testa alla classifica ci sono l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes, proprio le due squadre che giovedì si troveranno di fronte al Forum in uno scontro al vertice attesissimo. Milano ha confermato la sua imbattibilità in casa nella vittoria 92-88 contro il Maccabi Tel Aviv grazie ai 20 punti di Luis Scola e alla doppia doppia di uno strepitoso Sergio Rodriguez (18 punti e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 9a giornata : la notte di Dino Meneghin sorride all’Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv battuto : Nella notte in cui, all’intervallo, viene ritirata nel tripudio del Mediolanum Forum la maglia numero 11 di Dino Meneghin, l’Olimpia Milano batte con il punteggio di 92-88 il Maccabi Tel Aviv, mantenendosi in testa alla regular season con sette successi insieme, in attesa delle partite di domani, all’Anadolu Efes. Per la squadra di Ettore Messina l’apporto fondamentale, in verità, è dell’intera squadra, al di là dei punti, che ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 9a giornata : la notte di Dino Meneghin sorride all’Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv battuto : Nella notte in cui, all’intervallo, viene ritirata nel tripudio del Mediolanum Forum la maglia numero 11 di Dino Meneghin, l’Olimpia Milano batte con il punteggio di 92-88 il Maccabi Tel Aviv, mantenendosi in testa alla regular season con sette successi insieme, in attesa delle partite di domani, all’Anadolu Efes. Per la squadra di Ettore Messina l’apporto fondamentale, in verità, è dell’intera squadra, al di là dei ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : 92-88 - Rodriguez e Scola guidano la vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Era una partita importantissima per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un grande contributo di Luis Scola (20 punti) e di uno straordinario Sergio Rodriguez (18 punti e 11 assist). Al Maccabi non bastano i 25 punti di Scottie Wilbekin. E’ FINITAAAAAAA! Milano vince la settima partita della sua stagione in Eurolega, ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : Rodriguez e Scola guidano il vantaggio milanese (81-72) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-79 Due liberi di Dorsey. 87-77 EL CHACHOOOOOOOOOOO! UNA MAGIAAAAAAAA! TRIPLA PAZZESCA DELLO SPAGNOLO! 84-77 BROOOOOOOKS! Triplaaaaaa! 81-77 Ancora Wilbekin! Tripla dell’americano e Maccabi che arriva sul -4. Timeout di Messina e tre minuti alla fine. 81-74 Dentro due liberi di Wilbekin. 81-72 Scorribanda del Chacho, che segna in sottomano. Sfortunatissimo Brooks, che vede la sua ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : Nedovic chiude il terzo quarto con una magia (71-64) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-64 SCOLAAAAAA TRIPLAAAAAAAA! Esplode il Forum! Timeout immediato del Maccabi. 73-64 Nedovic non si ferma e segna anche in penetrazione. FINISCE IL terzo quarto! Si chiude con una magia incredibile del serbo, che porta Milano sul +7, quando si entra negli ultimi dieci minuti. 71-64 NEDOOOOOOOOOOVIIIIIIIC! COSA HA FATTOOOOOOO! TRIPLA DA DIECI METRI SULLA SIRENA! 68-64 Due liberi di ...