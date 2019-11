Bangkok, Papa visita ospedale cattolico

Francesco si è recato all'di, il St. Louis, che quest'anno celebra il suo 120esimo anniversario dalla fondazione,perre i malati e incontrare il personale. "Tutti voi, membri di questa comunità sanitaria - ha detto Bergoglio - siete discepoli missionari quando, guardando un paziente, imparate a chiamarlo per nome"."I vostri sforzi sono la testimonianza viva della cura e dell'attenzione che siamo chiamati a dimostrare per tutte le persone,in particolare per gli anziani, i giovani e i più vulnerabili"(Di giovedì 21 novembre 2019)