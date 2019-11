Atletica | il presidente della federazione russa sospeso per aver ostacolato le indagini

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) La parola Russia e doping, purtroppo, convergono anche in questo caso. Come riportato dall’Ansa, ildileggeraDmitri Shliakhtin è statodall’organismo disciplinare indipendente Athletics Integrity Unit (Aiu) perleconcernenti il campione di salto in alto Danil Lysenko, argento nei Mondiali 2017 a Londra ed oro nella rassegna iridata indoor a Birmingham nel 2018. L’accusa nei confronti di Lysenko è quella dipresentato dei documenti medici contraffatti, dopo che si non era presentato in tre circostanze ai test antidoping. Una vicenda che non riguarda solo Shliakhtin ma anche altri sei dirigenti russiFeder, già sospesa nel 2015 per la vicenda “doping di Stato”. Una situazione, dunque, ancora decisamente problematica per il Paese dell’Est, tenuto conto ...

