Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019 La serata per il Bambino Gesù al 15 9% Flop

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 21 novembre 2019) Amadeus - Unadi Stelle per ilNelladi ieri, su Rai1 Unadi Stelle per ilha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto 1.730.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.477.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete4 Lo specialista totalizza un a.m. di 1.116.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Atlantide – Vietnam, la guerra maledetta ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 il quarto live show di X Factor 13 segna 512.000 spettatori (2.4%). Sul Nove L’Assedio è seguito da 418.000 spettatori con ...

