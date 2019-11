Amici 19 | Skioffi Spiega Ai Professori Le Sue Canzoni Contestate Da Tutti!

Amici 19 - Skioffi si sfoga : “Sto male”. Celentano contro Valentin : Skioffi in crisi ad Amici 19 si confida con Martina: “La gente da fuori non sa che sto male” Maria De Filippi ha formato la classe della diciannovesima edizione di Amici Tra i diciassette allievi potrebbe esserci anche Skioffi, attualmente in giudizio sospeso. Il problema sono i testi delle sue canzoni che hanno sollevato una ventata di polemiche per i contenuti e frasi sessiste, violente e aggressive. Un aspetto che Maria De Filippi ...

Amici 19 : Maria De Filippi e Skioffi - ossia come si costruisce per la tv un caso prima che il programma vada in onda : prima ancora che venisse registrata la puntata d'esordio stagionale (venerdì scorso), quella della formazione della classe, Maria De Filippi aveva già chiaro nella mente che la partecipazione di Skioffi (al momento è in ballottaggio con Gabriele) avrebbe sollevato un polverone acchiappa-ascolti pro Amici 19. Lo si evince dal fatto che giovedì scorso aveva affrontato direttamente con il rapper il caso delle polemiche per i suoi testi ...

Skioffi va ad Amici ed è polemica sul suo rap : Le tolgo il fondotinta a schiaffi : Nel pomeriggio di sabato 16 novembre, è stata trasmessa la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione. Nel nuovo appuntamento tv della rinnovata gara di talenti è emersa la presenza in studio di una nuova insegnante di canto, la speaker di Rds Anna Pettinelli.\\ adsensesiE nelle ultime ore, sono già esplose in rete le prime polemiche, sollevate da parte del web ...

Amici 19 - tra i 17 allievi anche da Sanremo Giovani e X Factor. Polemica social sui testi violenti del rapper Skioffi : “Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi” : “Amici”, il talent show di punta di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi taglia il traguardo dei diciannove anni di messa in onda. Dati Auditel stabili e comunque alti per la prima puntata del programma. Ieri erano sintonizzati 3.157.000 spettatori e 20.9% di share, lo scorso anno ha raccolto 3.064.000 spettatori con il 21.2% di share. Già dalla prima puntata di presentazione della classe, il talent mette subito le cose in chiaro. Ci ...

Amici 19 - violenza e blasfemia nei testi di Skioffi : sarà espulso? : Sabato 16 novembre 2019, l'esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5. In occasione del primo pomeridiano, è stata presentata la classe che il pubblico della trasmissione imparerà a conoscere tra sfide, lezioni ed esibizioni. Ai talenti che hanno occupato i banchi, fra cantanti e ballerini, i docenti della scuola hanno deciso di affiancare tre giovani artisti, su cui ancora pendono dubbi e ...

