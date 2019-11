Amatriciana | la ricetta vera è senza cipolla

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’, quella degna di portare questo nome, sarà solo una. Tutte le altre ricette saranno da considerare contraffazioni e imitazioni mal riuscite. L’Unione Europea ha appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la richiesta di iscrizione del piatto come «specialità tradizionale italiana», una domanda di riconoscimento e protezione di qualità per l’«tradizionale», per impedirne le falsificazioni e per tutelarne l’autenticità. Niente, sì al peperoncino E allora, quali sono gli ingredienti da scegliere per preparare una? Secondo il disciplinare della Gazzetta Ufficiale, il guanciale dovrà essere di tipo amatriciano dal 18 al 30%, il pecorino del tipo amatriciano o romano dop del Lazio grattugiato, il pomodoro in passata o in pelati in pezzi dal 69 all’81 %. ...

EleonoraBells : Con tutti i problemi che attanagliano l'Europa, il Mondo intero (come l'ambiente, ad esempio) il #ParlamentoEuropeo… - reginamargrm : @repubblica Perche’ l’ue si preoccupa della ricetta ufficiale dell’amatriciana? Qualche colosso farmaceutico, la vuole brevettare? -