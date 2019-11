Allerta Meteo | violenta TEMPESTA MEDITERRANEA sull’Italia nel weekend | Venerdì i primi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) E’ di nuovoper il forte maltempo che colpirà l’Italia nei prossimi giorni: un nuovo violento ciclone proveniente dall’Atlantico settentrionale si trasformerà in unache attraverserà il nostro Paese da Nord/Ovest a Sud/Est durante il. Ma già domani,22 Novembre, avremo ifenomeni estremi tanto che la protezione civile ha ritenuto di dover già lanciare un primo avviso di criticità particolarmente importante per le prossime ore. Il maltempo di domani,22 Novembre, sarà particolarmente intenso al Nord/Ovest con forti temporali sin dal mattino in Liguria e in modo particolare su Genova, e piogge torrenziali in Piemonte. Altri fenomeni temporaleschi interesseranno le Regioni tirreniche: Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. In modo particolare in serata il maltempo si intensificherà in tutto il Nord/Ovest, al ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - DPCgov : ???? #AllertaROSSA, mercoledì #20novembre, in Emilia-Romagna. ?? #AllertaARANCIONE in Veneto e Emilia-Romagna. ??… - teatrolafenice : ?? Con un po’ di cielo azzurro inizia la nostra giornata tra una marea e una prossima allerta meteo annunciata. Part… -