Allerta Meteo | FOCUS sulla TEMPESTA Mediterranea che attraverserà l’Italia nel weekend

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Previsioni meteo 22 novembre : nuova perturbazione - Allerta maltempo al Nord : Come sarà il tempo domani? Secondo le Previsioni meteo del 22 novembre gran parte dell’Italia dovrà fare i conti con il maltempo. Sta arrivando una nuova perturbazione di origine atlantica e la Protezione civile ha diramato allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Nel weekend il tempo peggiorerà ancora.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : pioggia e temporali lungo la costa : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prolungato il codice giallo, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 22 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali che interesseranno tutto il tratto di costa toscano, dalla Versilia fino alla Maremma. Oggi, giovedì, precipitazioni, localmente a carattere di rovescio, interesseranno le zone occidentali della regione (costa, ...

Allerta Meteo - violenta TEMPESTA MEDITERRANEA sull’Italia nel weekend : Venerdì i primi fenomeni estremi [MAPPE] : E’ di nuovo Allerta Meteo per il forte maltempo che colpirà l’Italia nei prossimi giorni: un nuovo violento ciclone proveniente dall’Atlantico settentrionale si trasformerà in una TEMPESTA MEDITERRANEA che attraverserà il nostro Paese da Nord/Ovest a Sud/Est durante il weekend. Ma già domani, Venerdì 22 Novembre, avremo i primi fenomeni estremi tanto che la protezione civile ha ritenuto di dover già lanciare un primo avviso di ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - Allerta METEO/ Maltempo Napoli ed Emilia Romagna : l'elenco : SCUOLE CHIUSE per Maltempo: ALLERTA METEO rossa in Emilia Romagna: situazione critica nell'Alessandrino, elenco città. Forse serrata a Napoli

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora maltempo : nuova Allerta Meteo in Liguria e Campania : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Notte da incubo per un gioielliere di Brescia: un rapinato lo ha accoltellato più volte, 21 novembre 2019,

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per le piene dei fiumi : “Per la giornata di venerdì 22 novembre sono previste deboli precipitazioni sul settore appenninico con isolati piovaschi sulla pianura emiliana. Dalle ore serali è prevista una intensificazione delle precipitazioni sull’appennino occidentale con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio. Rinforzo della ventilazione da sud-est sulla costa seppur con valori sotto soglia. Permangono condizioni di locale criticità moderata sui ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul centro e levante : Anche se le precipitazioni non si sono mai realmente interrotte sul territorio regionale, nelle prossime ore sulla Liguria si registrerà un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con piogge, rovesci e temporali forti. Alla luce, dunque, delle ultime uscite modellistiche Arpal ha emanato l’Allerta gialla per temporali con queste modalità: levante regionale (zona c) dalle 13 di oggi giovedì 21 novembre alle 15 di domani, venerdì 22 ...

Allerta Meteo Campania : dalla mezzanotte criticità gialla su Napoli - Isole e Costiera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica gialla per rischio connesso ai temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Sono interessate solo le zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono “precipitazioni a carattere di rovescio o temporale puntualmente di ...

Allerta Meteo - intenso ciclone nel Golfo di Biscaglia : forti piogge e vento fino a 140km/h sulla Penisola Iberica - poi colpirà l’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo – Associato ad una grande depressione, un profondo ciclone si svilupperà nel Golfo di Biscaglia domani, venerdì 22 novembre, e produrrà un’intensa tempesta di vento su parti dell’Europa sudoccidentale, con raffiche molto forti. Una profonda depressione con un intenso nucleo si sposta dall’Atlantico all’Europa sudoccidentale, creando una forte ciclogenesi sul Golfo di Biscaglia. Con la progressione della depressione, il ciclone ...

Allerta Meteo - potente tempesta nel weekend : prima forti piogge al Nord-Ovest - poi rischio alluvioni lampo e venti distruttivi al Sud [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un altro sistema in rafforzamento prenderà di mira parti dell’Europa centrale e occidentale alla fine di questa settimana, con importanti effetti sull’area interessata. L’area dalla Penisola Iberica alla Francia meridionale e all’Italia dovrà fare i conti con il peggio della tempesta che colpirà i Paesi da domani, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’Allerta per il maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Previsioni meteo 21 novembre - ancora temporali e pioggia sull’Italia : 5 regioni in Allerta : Che tempo farà domani, giovedì 21 novembre? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia sarà ancora alle prese con il maltempo. temporali e pioggia sono attesi soprattutto in Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Bolzano, dove la Protezione civile ha diramato allerta. E la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere