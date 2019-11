Allarme per il maltempo | nel week end nuova incursione ciclonica

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma - Dall'Atlantico rimane sempre un vasto canale depressionario che si inoltra sul Mediterraneo e continua ad inviare perturbazioni verso l'Italia. Una di queste ha esaurito i suoi effetti mercoledì, ma è già pronta ad entrarne in azione unala cui parte più avanzata determinerà un progressivo guasto a cominciare dal Nord, Sardegna e tirreniche, con effetti che si intensificheranno venerdì. METEO GIOVEDÌ. Al Nord nuvoloso sin dal mattino con prime piogge al Nordovest, in graduale intensificazione in giornata; entro sera qualche pioggia fin su ovest Lombardia, ovest Emilia e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1300/1500m. Al Centro piogge sparse su Sardegna e regioni tirreniche, in intensificazione in giornata con qualche temporale in arrivo in Toscana. Neve sull'Appennino dai 1400/1700m; asciutto sulle adriatiche con qualche schiarita. ...

