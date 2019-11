Alitalia | Fs | “Non ci sono ancora condizioni necessarie ma confermiamo disponibilità”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) A poche ore dalla scadenza della deadline dell’offerta vincolante per l’acquisto di, è Fs a mettere nero su bianco la difficoltà sul dossier. Le tessere sul tavolo nonsufficienti per Ferrovie che ne prende atto ma conferma la disponibilità ad andare avanti. Il cda della società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti constatato che, tra Lufthansa che non intende aprire il portafoglio e Atlantia che si sfila, non cile “” per il consorzio. Ma il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ritieneche “ci sia un margine” nelle trattative con Delta e Lufthansa. La palla passa ora ai commissari, che da mesi ripetono la necessità di fare presto. L’orientamento, tuttavia sarebbe quello di concedere una nuova proroga (l’ottava) – si ragiona su una ventina di giorni in più – ...

