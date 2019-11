Alimentazione dei figli | le mamme promuovono i surgelati

Le mamme nell’Alimentazione dei figli promuovono i surgelati : Pratici e pronti all'uso, i surgelati sono un alleato in cucina che consente di avere a disposizione tutto l'anno alimenti tipicamente stagionali. Anche le mamme italiane, sempre attente e consapevoli in fatto di alimentazione dei propri figli, li scelgono per garantire loro una dieta varia e bilanciata, come emerso da una ricerca realizzata da Doxa per l'Istituto italiano alimenti surgelati su 400 mamme con figli tra i 3 e i 14. Vittorio ...

Sabato 9 Novembre - a Gravina il Sentiero del Fungo Cardoncello - uno dei prodotti tipici dell’Alimentazione dell’Alta Murgia : “Mangiato fin dall’antichità tanto che potrebbe aver spinto anche lui l’Imperatore Federico II di Svevia a denominate il territorio gravinese come “Terra di Delizie”. Per la prima volta con la stampa si percorreranno i veri luoghi, itinerari e sentieri del Fungo, dai territori della raccolta, alla visita nelle aziende dove viene lavorato”. Lo ha annunciato Ezio Spano, Guida Ambientale Escursionistica dell’Aigae che con un’altra Guida Aigae ...

Sport e Alimentazione - il piatto ideale pre e post allenamento con il “Re” dei cereali antichi : Novembre segna per molti una nuova stagione di buoni propositi, tra i quali praticare attività fisica con continuità prima delle festività natalizie. C’è chi preferisce iscriversi a nuovi corsi in palestra, chi frequenta la piscina per non dimenticare il mare oppure c’è chi si dedica alla corsa quotidiana. Ma quali sono le abitudini alimentari da seguire per beneficiare al massimo dell’allenamento fisico? La dieta è una componente fondamentale ...

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso (3) : (Adnkronos) - “Con questa iniziativa – fa notare l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - , la Regione Veneto ha voluto dare avvio a questo importante lavoro di rete finalizzato al benessere delle future generazioni a partire dal momento del concepimento, così come afferma il Piano Sociosanitario

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso (2) : (Adnkronos) - Un focus specifico è riservato anche ai ragazzi tra 11 e 15 anni. La loro situazione ponderale è migliore della media nazionale: i maschi 15enni in sovrappeso sono il 17% e gli obesi il 3%, mentre in Italia sono rispettivamente il 20,5% e il 4,6%. Le ragazze venete in sovrappeso sono i

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Nel 2018, in Veneto, tra le persone da 18 a 69 anni di età, il 3% risultava sottopeso, il 56% normopeso, il 31% sovrappeso, e il 10% obeso. Significa che il 41% del totale presentava un eccesso ponderale, più frequente con il crescere dell’età, tanto che tra i 50 e i 6

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso (3) : (Adnkronos) – ‘Con questa iniziativa ‘ fa notare l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – , la Regione Veneto ha voluto dare avvio a questo importante lavoro di rete finalizzato al benessere delle future generazioni a partire dal momento del concepimento, così come afferma il Piano Sociosanitario 2020-2023. L’Alimentazione sana in gravidanza e durante la vita del bambino è la prima forma di prevenzione ...

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Nel 2018, in Veneto, tra le persone da 18 a 69 anni di età, il 3% risultava sottopeso, il 56% normopeso, il 31% sovrappeso, e il 10% obeso. Significa che il 41% del totale presentava un eccesso ponderale, più frequente con il crescere dell’età, tanto che tra i 50 e i 69 anni, più del 50% è in sovrappeso. Si è anche rilevato che, delle persone sovrappeso, il 33% è convinto che il suo peso sia ...

Alimentazione : il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso - il 10 % è obeso (2) : (Adnkronos) – Un focus specifico è riservato anche ai ragazzi tra 11 e 15 anni. La loro situazione ponderale è migliore della media nazionale: i maschi 15enni in sovrappeso sono il 17% e gli obesi il 3%, mentre in Italia sono rispettivamente il 20,5% e il 4,6%. Le ragazze venete in sovrappeso sono il 9,3% e quelle obese l’1,7% rispetto all’11% e 2% delle italiane. In generale, in Veneto, i ragazzi più in sovrappeso sono ...

Alimentazione - premio “vivere a spreco zero” : la terna dei finalisti : Nella Giornata mondiale dell’Alimentazione, la campagna spreco Zero annuncia la terna finalista della settima edizione del premio Vivere a spreco Zero per la categoria Enti pubblici: la Regione Sardegna, il Comune di Torino e i Comuni della provincia di Lecce riuniti nell’Ambito Territoriale Sociale di Martano. “La Regione Sardegna – spiega il fondatore di Last Minute Market Andrea Segrè – ha promosso una capillare ...