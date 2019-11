Alessia Marcuzzi 47 anni è sempre più sexy Con body e tacchi a spillo conquista anche

Alessia Marcuzzi sempre più sexy e i suoi follower impazziscono : Le ventenni mute : Sembra che gli anni Ottanta siano tornati particolarmente di moda in questo periodo, forse grazie al grande successo de Il Collegio, il programma di successo di Rai2 che ha catapultato un gruppo di adolescenti in un collegio del 1982. Oggi è stata Alessia Marcuzzi a fare un viaggio negli Eighties, pubblicando uno scatto mozzafiato e sensuale che ha raccolto l'apprezzamento del suo enorme stuolo di ammiratori. “Il mio amore per gli 80’s è ...

Le Iene - Nicola Savino fa un video ai piedi di Alessia Marcuzzi e lo pubblica con #fetish : i social si scatenano : Nicola Savino ha fatto impazzire i social con un video pubblicato sulle storie di Instagram di Alessia Marcuzzi in cui fa una panoramica dettagliata delle gambe e dei piedi della conduttrice, prendendo in giro i feticisti che sui social chiedono spesso ai vip foto dei loro piedi. Non solo, aggiunge gli hashtag del caso come #fetish, #higheels e #stocking. “Direi che @NicoSavi ha azzeccato gli hashtag giusti, sarà mica che mi segue con un ...

Alessia Marcuzzi - una gaffe esilarante! Diventa subito virale e lei : “Non ci vedo più!” : Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo, ma anche una reginetta di Instagram. Non c’è giorno praticamente che non condivide istanti del suo privato con i follower e a dire il vero spesso finisce nel mirino degli hater. È successo anche sotto a uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. La bella Alessia, 47 anni appena compiuti ma solo sulla carta, ha condiviso una foto mozzafiato in cui si mostra al ...

Alessia Marcuzzi senza limiti - scatto bollente e tutti in piedi : applausi a non finire : L’attrice e conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi non smette di sorprendere. Lei è spesso attiva sui social network e nelle scorse ore ha postato uno scatto da bollino rosso su Instagram. Innumerevoli i commenti scritti dai suoi fan, ma ce n’è stato in particolare uno che ha fatto divertire non poco i suoi follower e sicuramente Alessia stessa. Innanzitutto partiamo col dire che nell’immagine la presentatrice tv è al mare ed indossa ...

Alessia Marcuzzi - epic fail con un filtro di Instagram : l’errore nelle stories diventa esilarante : Alessia Marcuzzi ha voluto testare un nuovo filtro Instagram con la figlia Mia, ma si è resa protagonista di un divertente siparietto. Si tratta di un gioco virtuale da fare in compagnia: la persona inquadrata nel video deve indovinare l’oggetto che appare sulla propria testa, mentre chi gira la clip – e vede l’oggetto in questione – deve aiutare l’altro a dare la risposta giusta. Così Alessia ha sottoposto al quiz la piccola Mia, che doveva ...

Alessia Marcuzzi - gaffe ripetute su Instagram e lei si scusa : “Non ci vedo più” : Alessia Marcuzzi è la protagonista di alcune divertenti gaffe su Instagram a causa di un nuovo filtro che sta popolando fra gli utenti del social network. Si tratta di HeadQuiz, un gioco virtuale molto divertente in cui la persona inquadrata deve indovinare un oggetto che appare sulla sua testa. Solo chi gira la clip riesce a vederlo e in seguito il video viene condiviso nelle Stories. La Marcuzzi ha tentato di giocare a HeadQuiz con la figlia ...

“Il chirurgo di Belen…”. Alessia Marcuzzi bollente : la foto con quasi nulla addosso infiamma i fan. Ma un “dettaglio” scatena gli hater : L’inverno è alle porte (e che inverno), ma Alessia Marcuzzi continua a infiammare i fan postando foto la ritraggono con poco – per non dire con quasi nulla – addosso. La Marcuzzi, in preda alla nostalgia dell’estate ha postato poco fa un’immagine che la ritrae al mare con indosso solamente un microscopico slip. Il sedere perfetto e tondo è in bella mostra e i fan perdono la testa di fronte a tanta perfezione. “Voglio il teletrasporto ed essere ...

Alessia Marcuzzi - è successo durante l’ultima puntata de Le Iene. A nessuno è sfuggito quel dettaglio sul suo corpo : Alessia Marcuzzi icona di stile, il dettaglio non sfugge ai fan. Nella serata di martedì 12 novembre 2019 è andata in onda l’ultima puntata de Le Iene, il programma che quest’anno sta faticando un po’ in termine di umori per via dell’assenza di Nadia Toffa. La giornalista è morta il 13 agosto a seguito di un tumore al cervello contro il quale lottava da tempo. Non ce l’ha fatta Nadia. E la sua assenza si fa sentire. Nonostante i conduttori si ...

Alessia Marcuzzi compie 47 anni : party divertente con le amiche : Anche per la bellissima Alessia Marcuzzi scorrono gli anni, nonostante la sua bellezza sembri immutata. Ed è giunta finalmente la data del suo anniversario di compleanno. La vitale conduttrice ha compiuto 47 anni in perfetta forma fisica. Non potevano mancare in suo onore i festeggiamenti per la lieta ricorrenza. La showgirl romana ha ricevuto un originale, quanto sofisticato, regalo a sorpesa ideato con affetto dalle sue fedelissime amiche. La ...

Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno a Palazzo Colonna : “Che regalo pazzesco mi avete fatto amiche mie, mi avete proprio spiazzato! Una visita esclusiva a Palazzo Colonna… E’ stato davvero emozionante scoprire le meravigliose opere d’arte di questo Palazzo… è davvero una delle più belle collezioni private che io abbia mai visto nella mia vita!”. Alessia Marcuzzi ha festeggiato 47 anni tra tour per Palazzo Colonna e una bella festa in famiglia con la figlia Mia, le amiche, il marito Paolo ...

Alessia Marcuzzi - compleanno su Instagram con le amiche. Ma il marito non c’è : Buon compleanno ad Alessia Marcuzzi. La bellissima conduttrice, infatti, ha compiuto 47 anni e, per l’occasione, ha ricevuto un regalo speciale. A farglielo, però, non è stato il marito Paolo Calabresi Marconi, ma altre figure importanti della sua vita: le sue migliori amiche. Alessia Marcuzzi, così, per festeggiare il compleanno, ha trascorso alcune ore ammirando capolavori d’arte alla Galleria d’arte di Palazzo Colonna e cenando con amici e ...

Buon compleanno Alessia Marcuzzi - Stefano Burbi - Lazzaro Pappagallo… : Buon compleanno Alessia Marcuzzi, Stefano Burbi, Lazzaro Pappagallo… …Demi Moore, Luca Zingaretti, Leonardo di Caprio, Paolo Baratta, Michele Maffei, Laura Belli, Luisa Bossa, Angelo Zubbani, Benedicta Boccoli, Serena Pellegrino, Diego Fuser, Maurizio Lauzi, Benedetta Mazzini, Sergio Puglia, Paola Pinna, Giulia Rambaldi, Chiara di Benedetto, Maria Laura Simonetto, Beatrice Adelizzi, Matteo Fedi, Federico Centomo, Erica Vietti, Vicky Piria, ...

Alessia Marcuzzi svela un curioso retroscena su Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “E’ stata Mara a convincermi a farlo!” Stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip. E in questa occasione verrà fatto vedere ai telespettatori il riassunto dei percorsi nei sentimenti fatto dalle varie coppie nel reality. Ovviamente alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha fatto una curiosa rivelazione su Mara Venier al ...

Mara Venier e l'amicizia con Alessia Marcuzzi : "Siamo due matte rock! In lei - rivedo me stessa da giovane" : L'anno scorso, Mara Venier chiuse la parentesi Mediaset per tornare alla Rai che le aveva proposto la conduzione del contenitore domenicale di Rai 1, Domenica In, già condotto con successo negli anni '90 e negli anni 2000.A Mediaset, come ricordiamo la "signora della domenica" ha svolto il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaMara Venier e l'amicizia con Alessia ...