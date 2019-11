Airbus presenta una tecnologia innovativa per il satellite Quantum di Eutelsat

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019), ESA edhannoto oggi presso il sitodi Madrid il nuovo carico utile che consiste in un’antenna multibeam. ELSA+ (ELectronically Steerable Antenna+) dicostituisce una prima nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali in Europa. La versatilità delle sue prestazioni, che consentono per la prima volta di adattare ilalle esigenze commerciali dei clienti grazie al controllo del software, è infatti un cambiamento radicale per le comunicazioni via. L’antenna di ricezione orientabile elettronicamente funziona in banda Ku con otto raggi indipendenti riconfigurabili. Questa modularità intrinseca consente all’operatore di riconfigurare i raggi di radiofrequenza sull’area di copertura e offre una flessibilità senza precedenti per adattare i servizi multimediali e di trasmissione. Un’altra ...

