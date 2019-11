Agrigento | il caso di Villa Betania | la casa di riposo chiusa dai Nas Dipendenti | “Soli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Timbrano ogni giorno ma senza lavorare. È la storia dei 7(6 operatori e un’animatrice) dell’Ipab (istituto pubblico di assistenza e beneficenza) per anziani, ad. Il centro è stato chiuso il 28 febbraio 2019 per “carenze igienico – sanitarie” dovute soprattutto alle problematiche strutturali dell’immobile. Se tutti gli anziani sono però stati trasferiti in altre case didella provincia, nonostante l’addio di tutti i dirigenti, l’Ipab è rimasto legalmente aperto con i soli 7 operatori, costretti ogni settimana a svolgere 36 ore di lavoro nonostante in quelle stanze non ci siano anziani da accudire. Per evitare di recarsi ogni giorno al lavoro gli operatori hanno scelto di fare tre notti a settimana dentro la struttura ormai fatiscente. Oltre al danno, la beffa: dal 2018 i 7 operatori non ricevono lo stipendio, tanto che avanzano 18 mesi di ...

fattoquotidiano : Migranti, Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms: “Sequestro di persona e omissione d’atti d’uf… - TgLa7 : #Migranti: Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms Per sequestro di persona. Fascicolo gia' trasmesso a Palermo - Agenzia_Ansa : #Migranti: #Salvini indagato ad Agrigento per caso #OpenArms #ANSA -