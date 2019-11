“Addio maestro” Lutto nel mondo del cinema | l’attore stroncato da un arresto cardiaco

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019)neldele dello spettacolo: è mortoAldo Riva. L’uomo, amatissimo e conosciutissimo nella sua Napoli, è venuto a mancare all’età di 73 anni per unche lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Aldo Riva ha avvertito quel malore fulminante a causa, probabilmente, di uno shock anafilattico. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo: Aldo Riva è morto lasciando un grande vuoto. Addolorati gli amici, i parenti, i colleghi e anche i conoscenti. Nella sua lunga carriera, Aldo Riva ha lavorato anche al film cult di Giuseppe Tornatore “Il Camorrista”. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo che si staglia sulla figura di Raffaele Cutolo, è il film d’esordio di Giuseppe Tornatore alla regiatografica. Ma Aldo Riva viene anche e soprattutto ricordato per le numerose sceneggiate interpretate al fianco ...

tartar1000 : RT @carrarofabio69: Molti dei miei sogni da bambino li devo a lei ! Addio maestro #AntonelloFalqui - danieledvpd : RT @carrarofabio69: Molti dei miei sogni da bambino li devo a lei ! Addio maestro #AntonelloFalqui - DrmillerValerio : Morto Luigi Termignoni. Uno degli Imprenditori con la a maiuscola italiani, che ha creduto nella sua fabbrica e nel… -