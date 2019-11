Acqua Vera Nestlé contaminata ritirata dal mercato | rischi | sintomi e lotti

Acqua Nestlè Vera - un lotto ritirato dal Ministero della Salute : ecco quale : Un lotto di Acqua Nestlè Vera è stata ritirata per una contaminazione batterica dal Ministero della Salute. L’allarme del Ministero

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : ecco il lotto interessato : Bottigliette di Acqua Nestlé Vera Naturae sono state ritirate dal mercato per sospetta non conformità microbiologica. A dare notizia del richiamo di un lotto del prodotto è il sito del Ministero della Salute. Ad essere interessato dalla misura è il numero di lotto 9303842201, con data di scadenza 10/2020. Si tratta di bottigliette da 50 cl, prodotte dalla Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Motivo del ...

Acqua Vera ritirata per rischio microbiologico : Un lotto di bottiglie da 50 cl di Acqua Vera Naturae è stato ritirato dal mercato a scopo precauzionale. Sul proprio sito ufficiale, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso, invitando gli utenti che hanno acquistato le bottiglie del suddetto lotto – il n° 930384220 – a restituirle il prima possibile. La decisione in questione è stata presa per sospetta contaminazione batterica. Nello specifico, si parla della possibile ...

Contaminazione da batteri : ritirati lotti di Acqua Vera Nestlé : Pina Francone L'allerta del Ministero della Salute per la presunta Contaminazione batterica su alcuni lotti di Acqua Nestlé Vera da mezzo litro Per una possibile Contaminazione da batteri e sospetta non conformità microbiologica, il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato alcuni lotti dell’Acqua Nestlé Vera naturale, su indicazione dello stesso produttore. A dare notizia del ritiro dal mercato di un lotto del prodotto è il ...

È stato richiamato un lotto di Acqua minerale Nestlé Vera per un sospetto di contaminazione batterica : Lunedì il ministero della Salute ha ordinato il richiamo di un lotto di acqua minerale Nestlé Vera distribuito in bottigliette di plastica da 50 centilitri per «presunta non conformità biologica»: secondo una segnalazione dell’ASL di Frosinone, l’acqua del lotto, prodotta da Sanpellegrino nello

Ritirato un lotto di Acqua Vera per sospetta contaminazione batterica : sospetta contaminazione batterica. Con questa motivazione un lotto di Acqua minerale naturale Nestlé Vera "Naturae" da 50 cl è stata ritirata dal mercato in via del tutto precauzionale. Nulla per cui allarmarsi, precisiamolo. Fatto sta che una partita di Acqua minerale Nestlé non sarà più reperibile nei punti vendita di destino per il rischio di una eventuale infestazione microbica . A darne annucio è stato il Ministero della Salute che, ...

Lotto di bottigliette di Acqua Vera richiamato per possibile rischio batterico : Come segnala il sito del ministero della salute il motivo del richiamo è la segnalazione da parte dell'Asl di Frosinone di...

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato : l’avviso del ministero della Salute : Acqua Nestlé Vera Naturae richiamata per sospetta contaminazione batterica. l’avviso è apparso sul sito del ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo di un lotto di Acqua minerale a marchio Nestlé Vera per una non conformità microbiologica. Il prodotto interessato è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl.Continua a leggere

Acqua alta Venezia - video live/ Allerta rossa : domani marea arriverà a 1 - 20 metri : Venezia, diretta video live Acqua alta: marea sale fino a 160 cm, domani nuovo picco. Due morti nel sestiere Castello. Scuole resteranno chiuse.