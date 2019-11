Accadde oggi | 21 novembre 1999 | la Roma domina l’ultimo derby del Millennio VIDEO

Accadde oggi - 19 novembre 1995 : Buffon esordisce in Serie A - il ricordo del portiere della Juventus [FOTO] : Giornata da ricordare il 19 novembre per Gianluigi Buffon. Esattamente 24 anni fa, infatti, l’attuale portiere della Juventus esordiva in Serie A con la maglia del Parma contro il Milan. Fu uno 0-0 con Buffon subito protagonista. Fu Nevio Scala a lanciarlo nel calcio che conta quando Gigi era ancora minorenne. Mai scelta fu più azzeccata. Con il Parma ha vinto una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana prima di ...

Accadde oggi – Pelè mito che non tramonta : 50 anni dal gol numero mille - il ‘giallo’ delle reti di Friedenreich : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio. Esattamente 50 anni fa, il 19 novembre 1969 Pelè realizzò il gol numero mille in carriera, fu portato in trionfo dallo stadio dopo il gol realizzato con la maglia del Santos, appena raggiunto il traguardo iniziarono immediatamente a girare voci di un attaccante ...

Accadde oggi - 18 novembre 2009 : Henry e quella mano galeotta che regalò la qualificazione alla Francia : 18 novembre 2009. Stade de France di Saint-Denis. Ritorno del playoff per l’accesso ai Mondiali in Sudafrica. Francia-Irlanda. I transalpini sono nettamente favoriti dopo il successo nella gara d’andata per 1-0 grazie al gol di Anelka. A sorpresa però la Francia va sotto per un gol di Robbie Keane al 32′. Il risultato non cambia più e si va ai tempi supplementari. Ed è qui che si consuma uno dei più clamorosi furti della ...

Accadde oggi - 17 novembre 2002 : un invasore manda all’ospedale il portiere del Messina Manitta : Emanuele Manitta è stato un onesto portiere. Ha difeso i pali di Bari, Messina, Lecce e Napoli, tra le altre. Quello che interessa a noi oggi è l’episodio che lo vide protagonista, suo malgrado il 17 novembre del 2002. Si giocava Cagliari-Messina. A 8’ dalla fine un ultras, Massimo Meloni, scavalcò la recinzione e, raggiunto il portiere dei siciliani lo colpì con un violento pugno, lasciandolo a terra. Lo sfortunato estremo difensore ...

Accadde oggi - 15 novembre 1964 : Johan Cruijff esordisce con l’Ajax : Era il 15 novembre del 1964, 55 anni fa. In Olanda, più precisamente a Groninga, accadeva una cosa destinata a rivoluzionare il calcio. Esordiva, infatti, Johan Cruijff, uno dei calciatori più forti di sempre. Si giocava Groningen-Ajax e il piccolo Johan aveva poco più di 17 anni. Vic Buckingam decise di mandare in campo quel ragazzino. Mai scelta fu più azzeccata. L’Ajax vinse 3-1 e la settimana dopo, contro il Psv, Cruijff realizzò ...

Accadde oggi - 14 novembre 1973 : la Nazionale italiana batte per la prima volta l’Inghilterra in trasferta : Tante le giornate di gloria e le imprese nella storia della Nazionale italiana. Una di queste ci riporta a 46 anni fa. Il 14 novembre 1973 si giocava a Wembley Inghilterra-Italia, amichevole di lusso. La prima, storica vittoria italiana sulla Nazionale inglese era avvenuta qualche mese prima, nel giugno dello stesso anno, al Comunale di Torino. Una partita sempre molto sentita, resa ancor più infuocata dai giornali inglesi che definirono ...

Accadde oggi : il 13 novembre 2009 la scoperta dell’acqua sulla Luna : Il 13 novembre 2009 la NASA annunciava i risultati della missione di una sonda inviata sulla Luna per rilevare la presenza dell‘acqua, confermando l’esistenza di depositi di ghiaccio nei pressi del Polo Sud Lunare. Si tratta di una scoperta di fondamentale importanza nell’ipotesi di un insediamento umano sul satellite naturale, in quanto il trasporto dalla Terra è estremamente costoso al punto da renderlo, di fatto, allo stato ...

Accadde oggi - 13 novembre 2017 : la notte più buia della storia della Nazionale italiana - niente Mondiali : Sono passati già due anni. Eppure sembra ieri. Il 13 novembre del 2017 l’Italia, a San Siro, mancava l’appuntamento con i Mondiali di Russia. In quella notte sciagurata fu la Svezia a festeggiare. Da allora sono cambiate molte cose. In primis l’allenatore. Il ciclo Ventura è stato un disastro senza precedenti. Non qualificarsi e Italia sono due concetti che non stanno bene messi vicini. L’episodio cardine di quella ...

Accadde oggi : 16 anni fa la strage di Nassiriya. Un sopravvissuto : “In questi giorni ho rivissuto quei momenti” : “Sembra di rivivere quei momenti”. E’ quanto dichiarato all’Adnkronos Riccardo Saccotelli, l’ex maresciallo dei carabinieri sopravvissuto miracolosamente alla strage di Nassiriya nella quale morirono 12 militari dell’Arma, cinque dell’Esercito e due civili italiani. La dichiarazione è arrivata dopo la notizia dell’attentato di domenica 10 novembre in cui sono rimasti feriti cinque militari ...

Accadde oggi - 11 novembre 2007 : la tragica morte di Gabriele Sandri : L’11 novembre rievoca brutti ricordi nel calcio. Nel 2007, infatti veniva ucciso Gabriele Sandri, tifoso della Lazio. In un’area di servizio dell’Autostrada A1 Milano-Napoli di Badia al Pino, vicino Arezzo, ci sono degli scontri tra i tifosi biancocelesti e quelli della Juventus. Interviene la polizia e un agente spara un colpo a scopo intimidatorio. La pallottola raggiunse Sandri al collo. La dinamica fu alquanto strana ...

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Accadde oggi - 7 novembre 1999 : Shevchenko si fa parare un rigore dal difensore Bilica : Kyle Walker è andato in porta per difendere i pali del Manchester City contro l’Atalanta ed è riuscito a non subire gol negli ultimi 10 minuti. Ma c’è chi ha fatto ancora meglio ed è, a suo modo, rimasto nella storia. I rigori che Shevchenko non dimenticherà mai sono 3: il primo è quello del maggio 2003 contro la Juventus nella finale della Champions League, il secondo, purtroppo per i tifosi milanisti, è quello del 2005 contro ...

Accadde oggi - 6 novembre 2002 : muore Gianluca Signorini - l’indimenticato e indimenticabile capitano del Genoa : Diciassette anni. Sono passati diciassette lunghi anni da quel 6 novembre 2002, data in cui ci lasciò Gianluca Signorini. Un ricordo indelebile per tutti gli amanti dello sport, un calciatore, ma prima di tutto un uomo fantastico dal punto di vista dei valori e della personalità. Sincero, determinato, schietto e coraggioso, questo è il ritratto di Signorini. Un leader, un vero capitano, sempre composto e leale. Signorini ha giocato in ...