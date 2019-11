Acacias 38 | spoiler puntata 22 novembre | Gutierrez muore sotto gli occhi di Telmo

Acacias 38 - spoiler 20 novembre : Gutierrez pronto ad incontrare Telmo : Continuano gli intrighi e le emozioni anche nella nuova puntata di Una Vita in onda su Canale 5 mercoledì 20 novembre, dove i fan assisteranno agli sviluppi legati a padre Telmo e alla vicenda che lo ha portato ad essere accusato di violenza ai danni di Lucia. Il parroco infatti, sarà convinto di essere stato incastrato da Samuel e farà di tutto per riuscire a smascherarlo. Dopo aver parlato con Alicia Villanueva, il Martinez andrà in cerca del ...

Una Vita spoiler : Victor e Maria Luisa ritornano ad Acacias 38 : Un lieto evento nella soap opera Una Vita farà ritornare in scena due amati personaggi, ma soltanto in modo momentaneo. Si tratta di Victor Ferrero (Miguel Diosdado) e Maria Luisa Palacios (Cristina Abad), che si riaffacceranno nelle vicende ambientate ad Acacias 38 nelle prossime puntate italiane. L’ex proprietario de La Deliciosa e la secondogenita di Ramon arriveranno dalla capitale francese, in occasione del tanto atteso matrimonio di Lolita ...

Acacias 38 - spoiler 17 novembre : Telmo affronta Alicia per capire perché abbia mentito : Nuove emozioni attendono i fan di Una vita anche nella puntata in onda domenica 17 novembre su Canale 5, a partire dalle 14:20, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Secondo quanto riportano le anticipazioni, padre Telmo convocherà in parrocchia Alicia Villanueva, in modo da scoprire se la donna sia stata pagata da Samuel per mentire a Lucia. Flora intanto, sarà furiosa con Peña e sembrerà non rassegnarsi all'idea che il ...

Acacias 38 - spoiler al 22 novembre : padre Martinez tenta di incastrare l'Alday : Tornano le anticipazioni della soap Una vita riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias da domenica 17 a venerdì 22 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Le anticipazioni svelano che Flora non accetterà la decisione di Pena di partire alla volta dell'Africa, mentre padre Telmo, stanco delle bugie di Alicia Villanueva, riuscirà a farla confessare e scoprirà che la donna è stata pagata da Samuel per mentire a Lucia. Il ...

Una Vita - spoiler fino al 24 novembre : Pena lascia Acacias 38 - Raul scompare : Si prevedono scoppiettanti le nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita. Le anticipazioni di ciò che succederà la prossima settimana svelano che i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di un nuovo personaggio maschile. Si tratta di Pena che si recherà in Africa per prendere parte ad una missione abbandonando, quindi, Flora. Carmen Sanjurjo, invece, prenderà un forte spavento poiché suo figlio Raul Andrade scomparirà nel ...

Una vita - spoiler del 12 novembre : Telmo rimane ad Acacias nonostante la condanna : Una nuova ed avvincente puntata di Una vita andrà in onda nel pomeriggio di domani 12 novembre a partire dalle 14:10 su Canale 5, dove i fan potranno seguire le vicende legate a Padre Telmo e tutti gli altri protagonisti di calle Acacias. Il giovane parroco, dopo la testimonianza di Lucia, è stato condannato per abusi nei confronti della giovane ed è in attesa di lasciare il quartiere per sempre. Grazie ad un accordo con Espineira però, il ...

Una Vita - spoiler : il marito di Carmen muore - il figlio Raul lascia Acacias 38 : Gli ascolti dello sceneggiato Una Vita sono sempre sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 a breve svelano che ci sarà l’uscita di scena di due personaggi che hanno portato scompiglio nella Vita di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Quest’ultima oltre a rimanere vedova, poiché suo marito Javier morirà durante una colluttazione con la polizia per essere evaso dal carcere per l’ennesima volta, dovrà fare a meno ...

Una Vita - spoiler al 17 novembre : Telmo condannato - ma riuscirà a ritornare ad Acacias : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì' 11 novembre a domenica 17 novembre ci saranno numerose novità e colpi di scena che riguarderanno in primis padre Telmo. Infatti, quest'ultimo verrà condannato e dovrà stare lontano dal paesino di Acacias, in quanto sarà accusato di aver violentato Lucia Alvarado. riuscirà però a tornare. Intanto, quest'ultima dirà a sua ...

Acacias 38 - spoiler 3 novembre : Telmo 'rapisce' Lucia e la porta in un eremo : Domenica 3 novembre a partire dalle 14:20 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Una vita, dove i fan potranno seguire tutte le vicende dei protagonisti di calle Acacias. Stando alle anticipazioni, nei nuovi episodi padre Telmo rischierà il tutto per tutto pur di far aprire gli occhi a Lucia sul conto di Samuel, arrivando a "rapire" la Alvarado per condurla fuori città. Qui il sacerdote non solo rivelerà quanto ...

Acacias 38 - spoiler episodio del 2 novembre : Ursula tenta di allontanare Lucia da Samuel : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap iberica Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda sabato 2 novembre a partire dalle 14.10 su Canale 5. nel corso del nuovo appuntamento vedremo che le vicende saranno sempre più incentrate su Lucia e sulla questione della sua eredità. Padre Telmo sta facendo di tutto pur di far aprire gli occhi alla Alvarado su Samuel, anche se l'incontro organizzato con Batan non andrà come ...

Spoiler Acacias 38 episodio di sabato 26 ottobre : Samuel aggredito da Batan : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 26 ottobre. Molti i colpi di scena che interesseranno gli abitanti di Acacias 38, soprattutto dopo le clamorose rivelazioni pubbliche su Lucia la quale, come ricordiamo, è frutto dell'amore incestuoso tra i Marchesi di Valmez. La ragazza si troverà suo malgrado, al centro dei pettegolezzi e ...

Acacias 38 - spoiler al 2 novembre : l'Alday dichiara il suo amore alla Alvarado : Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda dal 27 ottobre al 2 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.10. Ad Acacias, dopo la rivelazione pubblica sull'amore incestuoso dei Marchesi di Valmez, Lucia sarà sempre più oggetto delle malelingue del quartiere. La giovane, in un primo momento, non si fiderà più nemmeno di Samuel, ma l'Alday la sorprenderà con una dichiarazione ...

Acacias 38 - spoiler del 14 ottobre : Telmo scopre che i Valmez erano fratellastri : Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio di Una vita, in onda lunedì 14 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, le vicende ruoteranno ancora attorno a Lucia Alvarado e alla questione della sua eredità, che pare interessare in particolar modo a Samuel. L'Alday, dopo aver scoperto che la ragazza è l'unica erede dei Marchesi di Valmez, si recherà da Joachin per capire meglio la questione dell'eredità, su ...

Una Vita - spoiler prossima settimana : un nuovo tranello ad Acacias 38 : Anticipazioni Una Vita, puntate dal 13 al 19 ottobre 2019: Maria va via Nelle prossime puntate di Una Vita, Higinio fingerà di cacciare Maria dopo le accuse di furto. Prima di lasciare Acacias la domestica confesserà a Casilda di essere sua madre e a Leonor che la domestica è sua sorella. Sconvolta a Una Vita, Casilda si scontrerà con Rosina, mentre Leonor cercherà di convincere la madre ad accettare la domestica come figliastra. Nelle puntate ...