Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Avrebbe organizzato nei minimi dettagli gliai danni dellada cui si stava separando, coinvolgendo nell'atto anche undi amici. Un’atroce vendetta da parte di un 40enne residente in un paese nell’Alto Lario, nel, verso la consorte la cui unica colpa sarebbe stata quella di aver deciso di separarsi da lui. Ma le oscenità in tutta questa vicenda non sarebbero finite qui, perché l'uomo, un noto e stimatodella zona, avrebbe anche preso a botte ilminorenne, un bambino che frequenta le scuole elementari. Le indagini a seguito della denuncia della presunta vittima L’indagine è scattata in seguito alla denuncia per abuso sessuale sporta dalla donna di origini straniere, presentata presso il comando dei carabinieri contro il marito e gli amici. La presunta vittima ha raccontato della brutale violenza a cui sarebbe stata ripetutamente ...

antonellatorto9 : Abusi di gruppo sulla moglie e percosse al figlio: arrestato professionista del lecchese - piperlastrega : RT @Giralux: Il gruppo di Ada #Colau in consiglio comunale - Barcelona en Comù - si è astenuto e ha fatto bocciare la proposta di costituir… - Giralux : Il gruppo di Ada #Colau in consiglio comunale - Barcelona en Comù - si è astenuto e ha fatto bocciare la proposta d… -