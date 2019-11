A Troina il cielo più bello d’Italia | lo dice Astronomitaly

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dopo il mare piùd’Italia ecco un altro primato per la Sicilia, ilpiùd’Italia.eleggecome il comune italiano in cui si può ammirare uno dei cieli più belli. Il riconoscimento arriva dalla Rete Nazionale del Turismo Astronomico. La Sicilia quindi si fa apprezzare non solo per il suo mare, le sue bellezze naturali e i suoi monumenti ma anche per la sua volta celeste. Nel comune ennese arriva a essere il piùd’Italia. Ail basso livello di inquinamento luminoso consente di poter apprezzare meglio le stelle che sono più visibili nelnotturno. Le alte vette delle Madonie inoltre riescono a far ammirare bellissimi tramonti.di recente è anche stato inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia. Ora diventa la capitale delstellato ottenendo la certificazione gold, di livello massimo per ...

