A Tor Bella Monaca non piove mai | Marco Bocci e Andrea Sartoretti | Troppi

Bella Hadid ci dà un taglio : il suo 'chin bob' conferma il grande riTorno del caschetto : Si chiama ‘bob’ o più semplicemente caschetto e se lo sceglie perfino Bella Hadid non c’è dubbio: questo taglio si conferma vera tendenza capelli del 2019. La supermodella 23enne, infatti, ha stupito tutti sfoggiando un caschetto medio-corto durante il Fashion Festival di Vogue a Parigi.In pieno stile anni Novanta, Bella Hadid ha cambiato taglio e, dopo una parentesi bionda, è tornata alle tonalità ...

Villa Maraini-Cri : bonifica a parco Tor Bella Monaca - dobbiamo reagire a degrado : Roma – Villa Maraini-Cri da sempre presente in strada a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca per attuare l’ormai universalmente riconosciuta politica di riduzione del danno, in un’area con gravi problemi di abuso di droghe, oltre ad aver salvato piu’ di 2.500 tossicodipendenti da overdose negli ultimi 25 anni ed averne avviati migliaia alle cure, va oltre la sua mission e organizza una bonifica dell’area verde che ...

Contrasto a spaccio stupefacenti : 3 persone in manette tra Centocelle e Tor Bella Monaca : Roma – Proseguono i servizi della Polizia di Stato nelle aree periferiche della capitale per il Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ad essere passati al setaccio gli spazzi adiacenti locali di intrattenimento e luoghi di ritrovo pubblici (parchi su tutti), dove, soprattutto in orario serale, gli avventori possono essere avvicinati da spacciatori o malintenzionati. Due sere fa una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile di ...

Adrian - la puntata è bella e (finalmente) funziona : ma il pubblico è scappato e ormai non Torna più : Canta, balla, parla poco, duetta con l’ospite, si lascia “condurre” da chi lo sa fare. E, signori, funziona. Il 14 novembre è andata in onda la prima puntata di Adrian con dieci mesi di ritardo e con cinque serate da dimenticare sul fronte auditel. “Ah, se avesse fatto così fin dall’inizio“, avranno pensato in molti ieri a Cologno Monzese dopo i cinquanta minuti intensi di show con il Molleggiato. La versione ...

Allacci abusivi a rete elettrica e idrica : 5 denunce a Tor Bella Monaca : Roma – Nuovi controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. In questa occasione i servizi di controllo sono stati concentrati nel quartiere di Tor Bella Monaca che hanno portato alla denuncia di 5 persone per Allacci abusivi alle reti elettrica e idrica. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma ...

Marco Bocci racconta la dura realtà della periferia italiana nel film “A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai” : Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno ...

Arrestato o' Principe di Tor Bella : vita stile Gomorra e feste ai domiciliari coi neomelodici : Turni, mansioni, vedette, pusher nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare e licenziamenti immediati in caso di errori gravi. Scoperta dai carabinieri un’organizzazione dedita al traffico di cocaina tra le palazzine popolari di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, periferia ‘difficile’ della Capitale. Venti gli arresti scattati all’alba, tra loro tre donne. A capo del gruppo, secondo gli ...

Raffaella Carrà : “Mi piacerebbe intervistare Ultimo - passeggiare con lui per Tor Bella Monaca. La tv oggi? Tutte storie di morte - a cominciare dal mattino in poi…” : “Sono in un momento sereno della mia vita lavorativa. Gestisco le interviste per A raccontare comincia tu“: parole di Raffaella Carrà che si è raccontata in una lunga intervista a Il Giornale. E non ha passato in rassegna solo i momenti favolosi della sua carriera, ma anche quelli meno fortunati, come il talent Forte Forte Forte: “Avevo il sogno di scovare una nuova promessa ma è stato un periodo poco fortunato dell’ ...

Nuovo caso di razzismo in Serie C - il calciaTore si ribella : “queste persone vanno squalificate per anni” [FOTO] : Ancora un episodio di razzismo nel calcio italiano. Questa volta accade in Serie C, nel corso della gara del girone meridionale Cavese-Catanzaro. Il calciatore Massimo N’Cede Goh, attaccante classe ’99 dei campani, è stato bersagliato da cori a sfondo razziale dei tifosi ospiti. Su Instagram il giovane si è ribellato a questo tipo di comportamento, scrivendo così: “è la seconda domenica di fila che vengo insultato per il ...

Roma - maxi operazione antidrogra a Tor Bella Monaca : venti arresti : In manette anche tre donne, il giro d'affari era di 200mila euro al mese. L'organizzazione con turni e vedette