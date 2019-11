A Bologna nasce il manifesto delle sardine | Cari populisti | ci avete

Bologna - nasce il social network contri i furti di biciclette. Gli ideatori : “Creiamo una rete di persone che si aiutano con la tecnologia” : Il furto delle biciclette sembra essere sempre più un deterrente per l’utilizzo del mezzo a pedali. Ma, allo stesso tempo, si ampliano anche le frontiere dei metodi per evitarli o per recuperare le bici rubate: l’ultima idea è quella di un antifurto social, “BiCiclope”, che attraverso una rete di sensori, app per smartphone e la collaborazione fra persone promette di contrastare il problema dei furti. Il progetto arriva da Bologna, dove la ...