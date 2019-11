5 motivi per cui essere grati alla serie tv Hercules

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Marcello Abbondanza lascia la panchina di Bergamo per motivi familiari : Marcello Abbondanza ha presentato le proprie dimissioni e non è più l’allenatore della Zanetti Bergamo, squadra che milita nella Serie A1 di Volley femminile. Il tecnico romagnolo ha lasciato la panchina delle orobiche per motivi familiari: la moglie e i due piccoli figli (due anni il primo, nove mesi il secondo) si trovano infatti a Istanbul dove erano tornati tre settimane fa, l’allenatore romagnolo aveva fatto il pendolare per ...

Almeno 3 motivi per non credere al Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Android 10 : Sta tenendo banco in questi giorni la storia del Samsung Galaxy S8 e della sua possibile compatibilità con l’aggiornamento Android 10. Un lampo di luce fatto di speranze inattese per chi dispone ancora del top di gamma 2017, nonostante il prodotto non sia mai apparso fino alla scorsa settimana in elenchi ufficiosi o ufficiali. Poi la svolta data dalla notizia che anche noi abbiamo riportato ieri, sollevando tutti i dubbi del caso, grazie al ...

"Non sacrificherò le performance di Xbox Scarlett per motivi di prezzo" : In un'intervista con Eurogamer.net, Phil Spencer di Xbox ha affermato che la società non darà la priorità al prezzo di Project Scarlett rispetto al suo hardware."Se ricordi al lancio di Xbox One eravamo più costosi di $ 100 e meno potenti. Quindi, non voglio tornare in quella posizione. Non ci sono dubbi al riguardo", afferma Spencer. "In quanto settore in rapida crescita, pensiamo al prezzo. Ma pensiamo anche alle prestazioni. Non sacrificherò ...

Paola Caruso - addio a Moreno Merlo : «L'ho lasciato io per motivi gravi - ora non sto bene» : Dopo le prime indiscrezioni, la conferma ufficiale: tra Paola Caruso e Moreno Merlo l'amore è già finito. L'ex 'bonas' di Avanti un altro, che aveva ritrovato il sorriso...

Sky – Ibrahimovic-Napoli - nessuna apertura : questi i motivi… : Ibrahimovic-Napoli, Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo, tra questi anche il suo possibile arrivo al Napoli, colpa di alcune voci di mercato e dell’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari ...

L'Italia dice "no" all'abolizione dell'ora legale. E lo fa per 3 motivi : L’Italia dice ‘no’ all’abolizione dell’ora legale. L’Unione Europea ha chiesto a tutti i Paesi membri di decidere se mantenere o meno il cambio ora solare/ora legale a partire dal 2021. Nel mese di giugno, il governo Conte I ha depositato a Bruxelles richiesta formale di mantenimento della situazione attuale. Come riporta il Corriere della Sera, sono tre i motivi che hanno spinto il nostro Paese a esprimere ...

Paola Caruso rompe il silenzio : “Ho lasciato Moreno per motivi gravi!” : Paola Caruso rompe il silenzio su Moreno Merlo e svela perchè è finita Chiusa definitivamente la relazione con Francesco Caserta da cui ha avuto il figlio Michelino, Paola Caruso ha cercato di voltare pagina buttandosi in una nuova storia. Moreno Merlo e Paola Caruso si sono lasciati, o meglio è stata la showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi a lasciare lui, come dichiarato a Novella 2000: “Purtroppo dietro ci sono ragioni ...

Non solo Victoria Beckham : 5 motivi per cui ci piace l’«airport style» delle celebrities : Victoria BeckhamLady GagaKate MossHailey BaldwinRihannaKim KardashianKendall JennerKendall JennerPriyanka ChopraGigi HadidKristen StewartEmily RatajkowskiBella HadidCara DelevingneHeidi KlumZoë KravitzHailey BaldwinSophie TurnerL’aeroporto è la mia passerella. A furia di chiamarla la regina dell’airport style Victoria Beckham ha finito per crederci davvero e ha deciso di mettere nero su bianco quello che tutti pensano di lei. È uscita pochi ...

Chef Rubio atteso in Rai - ma l'azienda lo blocca per motivi d'opportunità : Chef Rubio non parteciperà al programma sulla Rai #Ragazzicontro. Lo ha annunciato ieri sera l'azienda, specificando di aver bloccato la presenza dello Chef anti Salvini "per ragioni di opportunità". Nel programma condotto da Daniele Piervincenzi, che andrà comunque in onda questa sera alle 23.20 su Rai2, "non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio". La puntata sarà dedicata al cyberbullismo e la notizia dello stop era ...

Celli : riaperturà a metà stazione Barberini per motivi sicurezza da quanto appreso : Roma – “La stazione Barberini, chiusa da marzo, riaprira’ i primi di dicembre, ma solo a meta’: per i passeggeri in uscita. In partenza invece la stazione restera’ ancora inaccessibile. motivi di sicurezza, dal momento che delle sei scale mobili ne sono state riparate solo quattro. Questo quello che abbiamo potuto appurare oggi, nella commissione Trasparenza che ho richiesto, e secondo quanto riferito dal direttore ...

5 motivi per amare (e odiare) il Dr House : Grey’s Anatomy sarà anche lo show che vanta il record di serie medical più longevo della storia, Er – Medici in prima linea mantiene quello di serie ospedaliera per eccellenza. A House – Medical Division spetta il primato, non da poco, di show che – assieme a Breaking Bad – ha rivoluzionato il concetto di protagonista delle serie televisive: da eroe senza macchia ad antieroe dai comportamenti discutili, da figura fissa a personaggio in ...

Isernia - lite per futili motivi : stacca a morsi un dito del rivale : Un uomo di 59 anni ha staccato a morsi un dito al rivale con cui qualche sera fa stava litigando per futili motivi in una strada del centro di Isernia. L'uomo è stato denunciato, mentre la vittima è stata ricoverata con una prognosi di 40 giorni e dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico.Continua a leggere

F1 - i 5 motivi per cui la Ferrari può davvero lottare per il Mondiale nel 2020 : Da una parte il sesto titolo consecutivo, ottenuto ancora una volta in carrozza. Dall’altra il prolungamento di un’agonia che viene prolungata ormai da dodici anni, fin da quell’incredibile Gran Premio del Brasile 2007 che ha consegnato l’iride al finlandese Kimi Raikkonen. La storia recente della rivalità tra i due più prestigiosi team del momento, la dominante e infallibile Mercedes e la fragile e confusionaria Ferrari, ...