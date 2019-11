Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019)(Getty Images) Manca poco più di una settimana al2019, e online e nei negozi si moltiplicano le promozioni e gli annunci di sconti per attrarre i clienti. Ma non sono solo le grandi catene o i big come Amazon a presentareinteressanti: anche lela loro parte in questa anticipazione del Natale. Anche in questo caso sembra rispettato il quadro generale, e i settori principali sono soprattutto quello dell’abbigliamento e quello tecnologico. Ma tra le proposte anche una particolare attenzione al comparto enologico, che tra vini e liquori offre interessanti idee per i prossimi regali. Lanieri La piattaforma ecommerce Lanieri, specializzata in abiti da uomo su misura, personalizzati e made in Italy, propone per il suodi quest’anno uno sconto del 30% su abiti, camicie e altri prodotti di sartoria. La promozione sarà valida ...

ItaliaStartUp_ : 4 startup italiane che fanno offerte per il Black Friday - - bizcommunityit : 4 startup italiane che fanno offerte per il Black Friday #startup - MilanoCitExpo : 4 startup italiane che fanno offerte per il Black Friday #DipartimentoInnovazioneTecnologia -