Volley | SuperLega 2019-2020 | settima giornata Modena e Perugia vincono | Trento cade in

23:06 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:05 La classifica aggiornata vede in testa Civitanova con 21 punti, seguono Modena e Trento con 18 e Perugia con 16. 23:02 TRENTINO-PADOVA 19-21: Padova si aggiudica questa battaglia che vale tantissimo. 23:00 TRENTINO-PADOVA 18-18: abbiamo superato le due ore e mezza ...

22:52 TRENTINO-PADOVA 12-13: Barnes ha avuto l'occasione per mettere a terra la palla del 12-14, ma il canadese viene murato da Codarin. 22:51 TRENTINO-PADOVA 11-13: contrattacco a segno per Hernandez, che sta facendo una partita straordinaria. Time-out per coach Lorenzetti. 22:50 TRENTINO-PADOVA 11-12: diagonale vincente di Barnes. 22:49 TRENTINO-PADOVA 11-11: sbaglia stavolta il ...

22:13 SORA-LATINA 3-2: si ricomincia anche qui. 22:11 TRENTINO-PADOVA 8-12: sparacchia fuori Vettori, addirittura 22 errori complessivi per Trento. 22:09 TRENTINO-PADOVA 8-11: diciassettesima battuta sbagliata per la Kione. 22:08 TRENTINO-PADOVA 5-7: arriva un break dei padroni di casa, Giannelli deve cercare di variare il più possibile il gioco per non dare punti di riferimento al muro ...

21:31 SORA-LATINA 22-25: parziale di 4-0 e Latina vince anche il secondo set. 21:30 SORA-LATINA 22-24: strappo importante, due set-point per la formazione ospite. 21:29 PIACENZA-Perugia 22-25: la Sir vola sul 2-0. 21:28 TRENTINO-PADOVA 20-23: Hernandez sugli scudi, serve un mezzo miracolo a Trento. 21.27 SORA-PADOVA 21-21: impatta la formazione di casa. 21:26 PIACENZA-Perugia 18-22: Lanza ...

21:13 TRENTINO-PADOVA 9-14: prova ad accorciare le distanze la formazione delle Dolomiti, Lorenzetti deve affidarsi alla sua lunga panchina. 21:12 SORA-LATINA 11-9: dopo 20 scambi arriva il primo break del set. 21:11 PIACENZA-Perugia 8-7: invasione a muro per i padroni di casa. 21:10 TRENTINO-PADOVA 4-11: adesso l'allungo sembra decisivo, male i ragazzi di Lorenzetti in questa ...

20:37 SORA-LATINA 5-5: inizio in parità per una partita che si preannuncia molto equilibrata. 20:36 PIACENZA-Perugia 5-6: già tre punti in avvio per Fei, che stupisce sempre di più. 20:34 Milano-Modena 20-25: Anderson regala il 3-0 ai suoi. 20:32 Milano-Modena 18-23: i ragazzi di Piazza tentano un disperato recupero. 20:30 Vibo Valentia-VERONA 3-3: impattano gli ospiti, vediamo se ...

20:08 Vibo Valentia-Verona 11-7: Defalco è ispirato questa sera, un'eventuale vittoria stasera sarebbe importante in ottica salvezza. 20:07 Vibo Valentia-Verona 9-6: parziale di 5-1 per i padroni di casa! 20:06 Milano-Modena 28-30: i canarini si prendono il secondo parziale con due murate consecutive su Petric. 20:05 Milano-Modena 28-28: Bednorz fa un vero e proprio buco nel ...

20:02 Milano-Modena 27-26: errore al servizio di Christenson, ancora un set-point per i ragazzi di Piazza. 20:02 Vibo Valentia-Verona 3-3: inizio di secondo set equilibrato. 20:01 Milano-Modena 25-25: Zaytsev non ha problemi senza muro. 20:00 Milano-Modena 25-24: i padroni di casa difendono la qualunque e il solito Nimir mette la palla a terra. 20:00 Milano-Modena 24-24: mani-out di ...

Presentazione settima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Stasera i riflettori saranno tutti puntati su Milano-Modena, match determinante in ottica classifica. Entrambe le formazioni vengono da un turno complicato: i lombardi, dopo un ottimo inizio, si sono dovuti arrendere 3-1 contro Trento, ma ...

Superlega Volley oggi : calendario partite - orari - tv - streaming e palinsesto : oggi (19 Novembre) andrà in scena la settima giornata della Superlega di volley. Ad aprire il programma del turno infrasettimanale alle ore 18.50 la sfida tra Milano-Modena. I lombardi sono reduci dalla sconfitta patita per mano di Trento così come i Canarini che hanno perso con un netto 3-0 contro Civitanova. Per entrambe le squadre sarà l’occasione giusta per rimettersi in marcia verso le zone alte della classifica. Alle 19.30 sul ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : settima giornata : Milano-Modena il big match - Civitanova per continuare la fuga : Prosegue il tour de force della SuperLega 2019-2020 che è ormai in campo ogni tre giorni, il massimo campionato italiano di Volley maschile sarà protagonista anche tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre con la settima giornata. Ennesimo turno infrasettimanale per le stelle della pallavolo che non stanno avendo un momento di tregua in questo avvio di stagione e si continuerà su questi ritmi almeno fino a Natale visto che poi a dicembre ...

Calendario Superlega Volley 2019-2020 : orari - programma e tv turno infrasettimanale : La Superlega 2019-2020 non conosce soste e continua a scendere in campo in maniera imperterrita ogni tre giorni. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre si giocherà la settima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile, nuovo turno infrasettimanale per arrivare al giro di boa del girone d’andata e ci sarà davvero da divertirsi visto che il programma regala partite davvero molto interessanti. Civitanova e Modena, dopo lo ...

Volley - Superlega 2019. I migliori italiani della 6. giornata. Kooy convince sempre più - Lavia trascinatore - Anzani e Candellaro : centrali da urlo : C’è il giusto mix tra esperti e giovani nella panoramica degli italiani protagonisti in Superlega nella sesta giornata di campionato che si è esaurita tutta, fatto piuttosto anomalo, domenica pomeriggio. Ci sono gli abitudinari Zaytsev e Vettori ma c’è anche Daniele Lavia a tenere alto il vessillo dei giovani emergenti, mentre il suo compagno Davide Saitta guida la lista dei più esperti. I migliori italiani della SESTA GIORNATA DI ...

Volley - Superlega 2019 - sesta giornata. Civitanova vola a punteggio pieno : demolita Modena! Trento espugna Milano ed è seconda : Non si ferma nemmeno di fronte a quella che, fino a questo pomeriggio era indicata come la squadra più in forma, la folle corsa della Lube Civitanova che offre una prova molto convincente nella sfida casalinga contro la Leo Shoes Modena, vince 3-0 (25-19, 25-20, 25-18), mantiene la prima piazza a punteggio pieno dopo sette gare disputate (una in più delle rivali più immediate) e intanto che c’è riscatta anche la sconfitta subita due ...