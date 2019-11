Volkswagen ID Space Vizzion - La wagon elettrica arriverà in Europa

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) LaID.debutta al Salone di Los Angeles, mostrando l'ulteriore evoluzione della piattaforma Meb dedicata ai modelli elettrici della Casa tedesca. Con la ID.3 già presentata e la crossover ID.4 in dirittura d'arrivo, laha deciso di mostrare una concept, la settima della famiglia ID, molto vicina al prodotto di serie con le forme di una grande stationche i clienti potranno acquistare a partire dal 2021 negli Stati Uniti e in. Il design in funzione dell'aerodinamica. Secondo lala ID.è in realtà qualcosa di inedito: ha le forme di unada 4,96 metri di lunghezza, lo stile di una Gran Turismo e lo spazio di un Suv. Uno dei punti saldi del progetto è l'efficienza aerodinamica: il Cx è infatti limitato a 0,24. Grazie alle minori necessità di raffreddamento delle parti meccaniche sono state create nuove ...

