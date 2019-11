Volevo fare la Rockstar quarta puntata | trama 20 novembre 2019

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019)LA. Torna su Rai 2 la nuova fiction in sei puntate con Valentina Bellè. Di seguitoe anticipazioni della terzamercoledì 20. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGla20laepisodio 7 Tabù. Olivia coltiva la sua relazione con Cesare, mentre Eros sembra essersi affezionato sinceramente a Martina. Mentre mamma e zio sono presi dai sentimentalismi, Emma, lontano da tutti, coltiva la sua relazione con la signora Nice, per cui avverte una forte affinità, e Viola scopre un segreto della madre. Fino a quando la vita di Olivia non subisce un drastico cambiamento…laepisodio 8 Quella cosa che non si scorda mai. Il supermercato di Francesco è in forte crisi e Olivia ha un’idea per tentare di salvarlo. I due iniziano così un ...

RaiTre : «Mi sono messa questi pantaloni perché volevo fare un po' la Carrà». #araccontarecominciatu: giovedì 14 novembre,… - xbebyyourside : RT @JohannesBuckler: Perché non ho ricevuto il Premio Nobel per le mie scoperte? Una lunga storia. Storia di misoginia, di avversione ver… - emmashands : Ho fatto un sogno tremendo in cui andavo dal tatuatore e gli presentavo un disegno di un serpente che volevo fare i… -