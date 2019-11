VIDEO NBA | Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 112-107 | highlights e sintesi Notte

NBA – Rivali in… famiglia! Doc Rivers si infuria in campo : il figlio Austin convince gli arbitri ad espellerlo [VIDEO] : Doc Rivers si infuria nella sfida fra Rockets e Clippers: il figlio Austin, cestista di Houston, convince gli arbitri ad espellerlo e dopo se la ride Episodio singolare e piuttosto divertente accaduto nel quarto quarto della gara fra Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Doc Rivers, coach dei Clippers, si infuria con gli arbitri a causa di una decisione a suo dire errata. Vedendolo protestare in maniera veemente, il figlio Austin Rivers, ...

VIDEO NBA - Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 115-123 : highlights e sintesi. James e Kuzma protagonisti : I Los Angeles Lakers tornano in vetta in solitaria alla Western Conference. I californiani hanno sconfitto per 123-115 i Phoenix Suns, conquistando la loro ottava vittoria stagionale. Ottime prestazioni di LeBron James (19 punti, 11 assist e 7 rimbalzi), di Anthony Davis (doppia doppia 24 punti e 12 rimbalzi) e soprattutto di Kyle Kuzma, autore di 24 punti uscendo dalla panchina. VIDEO highlights Phoenix Suns-Los Angeles Lakers ...

VIDEO NBA - Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 111-85 : highlights e sintesi. Brutta sconfitta per Gallinari e compagni : Settima sconfitta stagionale per gli Oklahoma City Thunder, che si sono arresi nettamente agli Indiana Pacers per 111-83 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in controllo ed allungare in maniera decisiva nel terzo quarto (parziale 34-20). Serata negativa per Danilo Gallinari, che chiude con 14 punti ma 3/8 dal campo in 24 minuti di gioco, con il solo 8/8 dalla lunetta a salvare un po’ l’azzurro. VIDEO ...

NBA – Il ritiro della maglia - la celebrazione e il siparietto con Popovich : la notte magica di Tony Parker - leggenda Spurs [VIDEO] : Tony Parker grande protagonista nella notte dei San Antonio Spurs… ma non in campo: il ritiro della maglia numero 9 è davvero emozionante “Ora posso dire che la mia carriera sia stata meglio di un sogno, perché sono stato campione Nba, All Star, Mvp delle finals, non avrei mai pensato sarebbe stato possibile per qualcuno come me”, queste sono state le emozionanti parole con le quali Tony Parker ha ringraziato i tifosi dei San Antonio ...

VIDEO - NBA 2019-2020 : Highlights di tutte le partite della notte (7 Novembre). Harden e Antetokounmpo protagonisti : Sono nove le partite NBA della notte. Grandi protagonisti sono stati James Harden e Giannis Antetokounmpo, che hanno trascinato alle vittorie rispettivamente gli Houston Rockets e i Milwaukee Bucks. Da sottolineare anche la sconfitta di Philadelphia contro gli Utah Jazz. Vittorie anche per i Toronto Raptors e i Dallas Mavericks. Ecco di seguito tutto il recap delle partite della notte. VIDEO Highlights partite NBA della ...

NBA – Bledsoe - l’errore dalla rimessa laterale è clamoroso : la reazione di Antetokounmpo è tutta da ridere [VIDEO] : Deve rimettere la palla in gioco, ma parte in palleggio: l’errore di Eric Bledsoe diventa virale sui social. E la reazione di Antetokounmpo è tutta da ridere Eric Bledsoe ha firmato sicuramente la giocata della notte, ma difficilmente finirà nella classifica degli highlight: più probabile un posto d’onore nella rubrica degli orrori ‘Shaqtin ‘a Fool’. Il playmaker dei Milwaukee Bucks ha compiuto un clamoroso ...

NBA – Gallinari show contro i Magic : perde una scarpa - la recupera e la usa per battere Vucevic a rimbalzo! [VIDEO] : Danilo Gallinari firma la ‘giocata’ della notte contro i Magic: il lungo italiano perde una scarpa, la recupera, difende e la usa a rimbalzo contro Vucevic In molti lo danno come sicuro partente, vista la volontà di OKC di optare per un estremo rebuilding dopo gli addii di Paul George e Russell Westbrook, ma Danilo Gallinari quando scende in campo dà sempre il 110%. Anche senza scarpe! Episodio divertente accaduto durante la ...

VIDEO NBA 2019-2020 : gli highlights di Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 103-97 : Kawhi Leonard continua nel suo cammino verso l’MVP e vince quasi da solo contro i San Antonio Spurs (103-97 il risultato finale) trascinando i suoi Los Angeles Clippers alla quarta vittoria stagionale. Match combattuto sin dalla prima palla a due, e deciso solo nell’ultimo quarto, con i californiani che arrivano anche oltre la doppia cifra di vantaggio. Leonard chiude la sua partita con una doppia doppia da 38 punti e 12 ...

VIDEO Danilo Gallinari - 15 punti in Thunder-Blazers. Sconfitta per l’azzurro con Oklahoma in NBA : Danilo Gallinari ha disputato una buona partita nella notte NBA e ha messo a segno 15 punti che per non sono serviti ai suoi Oklahoma City Thunder per battere i Portland Trail Blazers. La franchigia del cestista italiano è stata Sconfitta in volata per 102-99 ma la prestazione del nostro portacolori va sicuramente elogiata. Di seguito il VIDEO dei 15 punti di Danilo Gallinari in Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers. VIDEO ...

NBA – Maxi rissa fra Embiid e Towns! Il centro dei Sixers : “cresciuto con i leoni - oggi attaccato da un gatto” [VIDEO] : Violenta rissa fra Embiid e Towns durante Sixers-T’Wolves: dopo i colpi in campo e la doppia espulsione, la situazione degenera sui social Animi caldi durante la sfida fra Sixers e Timberwolves. Nel bel mezzo de terzo quarto di gara, Joel Embiid e Karl-Anthony Towns sono venuti a contatto generando una clamorosa rissa. Prima i due si sono spintonati, poi una serie di colpi in situazione di clinch quasi fosse un match di MMA. ...

NBA – Si mette male per gli Warriors : infortunio per Curry - rotta la mano sinistra [VIDEO] : Frattura alla mano sinistra per Steph Curry: si mette male per i Golden State Warriors Amara sconfitta per i Golden State Warriors contro i Phoenix Suns nella notte italiana. Ancor più amara se si pensa che gli Warriors devono fare i conti con un nuovo grave ed importante infortunio: Steph Curry è stato infatti costretto ad abbandonare il campo durante il terzo quarto di gioco per un problema alla mano. Il cestista è caduto malamente a ...