Victoria Beckham | Io ' solo' amica di David dopo 20 anni di matrimonio? Ma proprio

Victoria Beckham torna a essere Posh Spice ballando su una hit della girl band : Spice Up Your Life! The post Victoria Beckham torna a essere Posh Spice ballando su una hit della girl band appeared first on News Mtv Italia.

Il primo prodotto skincare di Victoria Beckham è firmato dal guru della pelle Mr Bader : pelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle effetto glow come Victoria Beckhampelle ...

Non solo Victoria Beckham : 5 motivi per cui ci piace l’«airport style» delle celebrities : Victoria BeckhamLady GagaKate MossHailey BaldwinRihannaKim KardashianKendall JennerKendall JennerPriyanka ChopraGigi HadidKristen StewartEmily RatajkowskiBella HadidCara DelevingneHeidi KlumZoë KravitzHailey BaldwinSophie TurnerL’aeroporto è la mia passerella. A furia di chiamarla la regina dell’airport style Victoria Beckham ha finito per crederci davvero e ha deciso di mettere nero su bianco quello che tutti pensano di lei. È uscita pochi ...

Victoria Beckham e i presunti regali ad Adele per la sua nuova silhouette : Victoria Beckham, da stilista e celebrity, comprende molto bene quanto sia importante al giorno d’oggi nutrire i rapporti con le star del momento: se un capo d’abbigliamento viene indossato su un red carpet visto da migliaia di persone in tutto il mondo, o persino in uno street style paparazzato al momento giusto, le vendite possono infatti salire alle stelle per un brand. E il cosiddetto effetto Meghan Markle, o ancora il sold ...

Brooklyn Beckham e la fama di don Giovanni che preoccupa David e Victoria : Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, ultimamente sta facendo preoccupare mamma e papà per le sue doti di “sciupafemmine”. Stando al The Mirror, il ventenne passerebbe da un flirt all’altro, conquistando il titolo di “don Giovanni”. La sua ultima fiamma sarebbe la canadese Natalie Ganzhorn, ma prima della biondina, Brooklyn ha fatto capitolare diverse fanciulle, tra cui la sorella di Kate Moss, Lottie. Secondo quanto rivelato da un ...

Phoebe Torrance - la nuova fiamma di Brooklyn Beckham che somiglia a mamma Victoria : Phoebe Torrance, la presunta fiamma di Brooklyn Beckam che somiglia a mamma VictoriaPhoebe Torrance, la presunta fiamma di Brooklyn Beckam che somiglia a mamma VictoriaPhoebe Torrance, la presunta fiamma di Brooklyn Beckam che somiglia a mamma VictoriaPhoebe Torrance, la presunta fiamma di Brooklyn Beckam che somiglia a mamma VictoriaPhoebe Torrance, la presunta fiamma di Brooklyn Beckam che somiglia a mamma VictoriaA 20 anni la vita ...

Victoria Beckham in tv : Dopo 20 anni con David la nostra intesa sessuale non si è mai spenta : Cme riporta il Daily Mail, ospite dello show televisivo The View, Victoria Beckham ha detto di sentirsi molto fortunata ad aver trovato la sua anima gemella. Sposata con David Beckham da 20 anni, di lui ha detto che “ è un marito meraviglioso” e ha persino scherzato sulla loro vita sessuale. La conduttrice dello show, Joy Behar, Dopo averle ricordato che David è stato più volte eletto come l'uomo più sexy del mondo, scherzando le ha chiesto: ...

Victoria Beckham : "Vino rosso mio segreto di bellezza" - : Elisabetta Esposito Victoria Beckham ha rivelato i suoi segreti di bellezza in televisione: vino rosso, bere tanta acqua, mangiare sano e fare esercizio fisico Quali sono i segreti di bellezza di Victoria Beckham, per invecchiare con grazia? La stilista britannica l’ha rivelato in un’intervista televisiva, come riporta il Sun. Uno dei consigli per le fan è: bere del vino rosso. “Bevete tanta acqua - ha spiegato - È fondamentale ...

Victoria Beckham : "Ecco il mio segreto per far durare un matrimonio" - : Sandra Rondini La stilista ed ex Spice Girls ha festeggiato quest'anno 20 anni di matrimonio con il marito David e ha spiegato in tv qual è secondo lei il segreto perchè un matrimonio possa durare a lungo come il suo Ospite del talk show “Today” Victoria Beckham, intervistata sui 20 anni di matrimonio appena festeggiati con il marito David, ha voluto dire la sua su cosa è davvero importante per far funzionare una relazione d’amore. ...

Victoria Beckham : "Ho 45 anni - prima mi facevo delle paranoie - ora sto bene col mio corpo" : Ha 45 anni e sostiene di sentirsi molto meglio nel suo corpo ora rispetto a quando era più giovane. Victoria Beckham ha commentato così lo scorrere del tempo in una puntata di “This Morning”: “Sono molto più sicura di me stessa adesso. Molto di più. C’erano cose a cui ormai ero abituata, piccole paranoie che mi facevo su me stessa quando ero giovane e di cui non mi importa più adesso, a ...

Victoria e David Beckham - venti anni di matrimonio : «Ecco il nostro segreto» : Victoria e David Beckham, dal 1999 ad oggi: venti anni di matrimonio. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato il segreto del loro amore, cosa li ha...

Victoria Beckham nega ritocchini estetici : So invecchiare con stile : Ospite del talk britannico “This Morning”, Victoria Beckham ha rivelato di non aver alcuna paura di invecchiare, giurando che non è mai ricorsa finora a nessun ritocchino estetico, nonostante la gente pensi il contrario sulla stilista 45enne. Victoria ha molto insistito su quanto si senta “bene con se stessa così com’è” e, quanto all’invecchiare, vuole solo farlo “bene” per essere “la migliore versione di me stessa ad ogni età”. La moglie di ...

Problemi per Victoria Beckham. È a rischio chiusura il suo account Youtube : Crisi per Victoria Beckham che, secondo le prime indiscrezioni, si trova a dover chiudere il suo account Youtube perchè troppo dispendioso... Non tutte le ciambelle escono con il buco, neanche e soprattutto quelle di Victoria Beckham. L’ex Spice Girls ora lanciatissima nel mondo della moda e del beauty, deve affrontare alcune decisioni importanti per la salvaguardia del suo marchio di moda. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Daily ...

Victoria Beckham sceglie il suo look preferito da Spice Girls - : Erika Pomella Durante un suo intervento ad un talk show britannico, Victoria Beckham ha ricordato i suoi giorni da Posh e ha scelto il suo outfit preferito Sebbene Victoria Beckham abbia scelto di andare avanti con la sua vita e la sua carriera, allontanandosi definitamente dalle Spice Girls, di certo non ha dimenticato i suoi giorni come la Posh del gruppo. Nonostante le polemiche con le Spice Girls e la mancata partecipazione di ...