zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-11-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE. CIRCOLazioNE REGOLARE INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA TUSCOLANA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO Roma, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST. SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTEALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA E PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA SITUAZIONE SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA LA PISANA E LA PONTINA, CON RIPERCUSSIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO APRIAMO CON LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA L’ALLACCIO CON LA A24 Roma-TERAMO E LA NOMENTANA, PIU’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA; RALLENTAMENTI RESIDUI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA CASILINA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E ...