romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-11-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO Roma, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST. SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTEALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA E PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA SITUAZIONE SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREZIONE GRA E PASSIAMO PROPRIO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, INCOLONNAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA NOMENTANA, PIU’ AVANTI TRA LA PISANA E LA PONTINA, CON RIPERCUSSIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO APRIAMO CON LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA L’ALLACCIO CON LA A24 Roma-TERAMO E LA NOMENTANA, PIU’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA; RALLENTAMENTI RESIDUI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA CASILINA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO, RALLENTAMENTI TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA LA Roma-FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL QUADRANTE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E APPIA, E, PROSEGUENDO, TRA VIA DEL MARE E CASSIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA, E, PROSEGUENDO, TRA A91 E BOCCEA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SI PROCEDE A RILENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA; SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ANCORA TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELLA1, MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E CASILINA; TRAFFICO INTENSO PER UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma; SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; LEGGERI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO PER UN INICIDENTE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO, LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ SOSPESA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CON LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE. RIGUARDO ...