Verso Atalanta-Juventus | capitolo infortuni | tripla assenza per Sarri!

Atalanta-Juventus - la possibile formazione bianconera : Alex Sandro Verso il forfait : La serie A riparte sabato 23 novembre con Atalanta-Juventus. La formazione bianconera scende in campo a Bergamo in questa complicata trasferta della tredicesima giornata di campionato. L'undici allenato da Maurizio Sarri ha conservato la prima posizione in classifica, ma deve guardarsi le spalle da un'Inter che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si torna a giocare dopo gli impegni delle nazionali per le qualificazioni a Euro 2020. ...

Atalanta : Verso la sfida alla Juventus - anche Gosens e Freuler dovrebbero farcela : Atalanta-Juventus di sabato 23 novembre alle 15 sarà la gara che aprirà la tredicesima giornata di serie A. Dopo la sosta, i bergamaschi affronteranno quindi l’avversario più difficile, la capolista che nessuno è riuscito ancora a fermare. La sosta del campionato per la Dea è un vero e proprio toccasana, visto il periodo non troppo brillante che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Gasperini hanno frenato la propria corsa nelle ultime tre gare ...

Probabili formazioni Samp-Atalanta : Quagliarella Verso la panchina - può tornare Zapata : Domenica 10 novembre 2019 alle ore 15:00 andrà in onda il match tra Sampdoria ed Atalanta valido per il 12° turno di Serie A. I blucerchiati di mister Ranieri, hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato nell'ultima giornata a discapito della Spal. Vittoria di misura, 1-0 in trasferta, ma ottenuta con tenacia durante gli ultimi scampoli del match grazie a Caprari, appena entrato sul terreno di gioco, che dà all'ambiente una rinnovata ...